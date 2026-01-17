  • Новость часаПочти сотню дронов за ночь уничтожили силы ПВО над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Польша увеличила ввоз российских удобрений до рекордных объемов
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    36 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    15 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    14 комментариев
    17 января 2026, 09:43 • Новости дня

    Шмыгаль выступил с докладом по энергокризису при пустом зале Рады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о проблемах в энергосистеме страны, когда зал Верховной рады оставался практически пустым.

    Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль выступал в Верховной раде с докладом о мерах по преодолению энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости». Во время его выступления зал парламента был практически пуст, что хорошо заметно на кадрах трансляции, которую вел официальный YouTube-канал парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко признал, что город обеспечен энергией только на 50%.

    Власти Киева допустили массовое расселение жителей из домов, оставшихся без тепла и света.

    В городе уже продолжается четвертый день отключений электроэнергии.

    16 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами

    Украинские СМИ: Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами

    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Киева стали покупать огнеупорные кирпичи для самостоятельного обогрева квартир на фоне перебоев с подачей тепла и электричества, сообщают украинские СМИ.

    Спрос на так называемые товары от блэкаута резко повысился в Киеве, передает «Политика страны».

    Горожане начали массово использовать огнеупорные кирпичи для отопления помещений, особенно в домах с газовыми плитами.

    Популярностью пользуются огнеупорные кирпичи: из них киевляне создают мини-печки прямо на газовых плитах. По словам одной из жительниц столицы Оксаны, если положить кирпич на зажженную конфорку, он постепенно нагревается и помогает повысить температуру в кухне на четыре-пять градусов.

    Такой способ обогрева оказался одним из самых доступных. Однако отмечается, что эффективность этого метода ограничена – кирпич позволяет повысить температуру только на несколько градусов и лишь в небольшом помещении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем.

    Власти страны планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

    В Киеве и Киевской области сохраняется наиболее острая ситуация с электроснабжением, часть районов столицы получает свет только два-три часа в сутки.

    Комментарии (19)
    16 января 2026, 16:32 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в 760 тыс долларов

    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога, позволяющую ей остаться на свободе до передачи денег, также она получила ряд ограничений.

    Киевский суд избрал для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн гривен (около 760 тыс. долларов), сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено судьей на процессе, который транслировался телеканалом ТСН.

    «Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», – заявил судья. До фактической передачи денег Тимошенко не будет помещена под стражу. Но деньги она обязана внести в течение пяти дней.

    Согласно условиям, Тимошенко также обязана не покидать пределы Киевской области, сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от контактов с рядом депутатов и сдать заграничный паспорт. Прокуратура ранее требовала назначить залог в размере 50 млн гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании суда в пятницу Тимошенко обвинила депутата Алексея Копытина в даче показаний против нее по делу о взятке. Также она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины.

    Напомним, лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Комментарии (10)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины
    Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины
    @ Pavlo Gonchar/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании суда по избранию ей меры пресечения по делу о подкупе депутатов.

    По ее словам, действующие на Украине власти передают управление страной иностранным корпорациям и лишают население контроля над ключевыми предприятиями и недрами, передает ТАСС.

    «Сегодня ни украинский народ, ни власть, назначенная украинским народом, не принимает ни одного решения. Украинское государство и украинский народ разрушаются всеми возможными инструментами», – заявила Тимошенко.

    Политик считает, что для недопущения уничтожения страны необходимо заблокировать ряд правительственных законопроектов в Верховной раде. Она подчеркнула, что если эти меры не будут реализованы, «следующие пять лет станут последними в жизни независимой Украины», и добавила, что в этом случае у страны останутся лишь символы – герб, флаг и гимн, а народ будет «рассеян по всему миру».

    Кроме того, Тимошенко обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в незаконных методах работы и назвала его «бандой». Она возмутилась действиями сотрудников НАБУ, которые, по ее словам, ворвались не только к ней, но и в кабинет депутата Сергея Власенко. Лидер «Батькивщины» также признала, что голосовала за создание НАБУ и САП, но теперь считает, что эти органы стали инструментом политического влияния, а не борьбы с коррупцией.

    В ходе заседания Тимошенко назвала режим Владимира Зеленского на Украине «фашистским» и заявила, что ее неоднократно пытались вынудить покинуть страну, однако она не собирается уезжать. Она настаивает, что обвинения против нее носят политический характер.

    Обвинение требует для Тимошенко меру пресечения в виде залога в 50 млн гривен, что составляет около 1,1 млн долларов.

    Ранее Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной.

    Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    НАБУ публиковало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Комментарии (14)
    16 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит

    Орбан заявил о невозможности Украины вернуть кредит Евросоюза

    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит ЕС и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Фрагмент его выступления был опубликован на странице политика в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Орбан заявил: «Они (украинцы. – прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», цитирует политика РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Евросоюзу пришлось выдать этот кредит Украине из-за нехватки средств в собственном бюджете для поддержки властей в Киеве. По его словам, очевидно, что Украина не сможет вернуть полученные деньги, из-за чего бремя выплат ляжет на плечи стран-членов ЕС.

    По мнению премьер-министра, поэтому для Венгрии, Чехии и Словакии было крайне важно воздержаться от участия в принятии данного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры Евросоюза зря надеются на победу Украины над Россией. Орбан также отметил, что Киев не получит репараций от Москвы. А в воскресенье Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» из-за просьбы о выделении 800 млрд долларов.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    Комментарии (7)
    16 января 2026, 13:31 • Новости дня
    Шмыгаль заявил о повреждении всех электростанций на Украине

    Шмыгаль: На Украине не осталось ни одной целой электростанции

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам, заявил министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, выступая в Раде.

    Он подчеркнул: «На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам... Выбиты тысячи мегаватт генерации», передает РИА «Новости».

    Несмотря на значительные разрушения, Шмыгаль отметил, что энергосистема страны сохраняет целостность, а контроль над ней остается в руках властей. Однако стабилизация энергоснабжения достигается ценой серьезных ограничений для потребителей.

    Министр выделил наиболее тяжелую ситуацию в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. По его словам, именно в этих регионах ощущается острая нехватка электроэнергии и действуют самые жесткие меры по ограничению потребления. Ситуация, как подчеркнул Шмыгаль, остается очень сложной.

    Ранее сообщалось, что на Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что энергетическая система страны будет испытывать серьезные перебои с электричеством до весны, несмотря на снижение потребления.

    Во вторник украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.

    Комментарии (10)
    16 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Bloomberg: Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве
    Bloomberg: Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В 2026 году Британия намеревается открыть бизнес-центр в Киеве, чтобы ускорить поставки военной техники и упростить работу оборонных компаний, сообщает Bloomberg.

    Британия откроет бизнес-центр в Киеве для поддержки своих малых и средних оборонных предприятий, передает Bloomberg.

    Центр поможет компаниям решать вопросы, связанные с логистикой, страхованием и безопасностью, а также предоставит помещения для работы. Особое внимание уделят ускорению экспорта систем ПВО и дронов, которые особенно востребованы на Украине.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что новый центр «усилит роль британской индустрии в поддержке украинской обороны». По его словам, эта инициатива создаст рабочие места в Британии и укрепит сотрудничество двух стран в военной сфере.

    Центр станет частью стратегического партнерства, заключенного между Британией и Украиной год назад.

    Планируется также совместное массовое производство дронов Octopus для перехвата беспилотников, используемых Россией для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

    Британия пообещала ежемесячно поставлять тысячи таких дронов на Украину. Министерство обороны сообщило, что новый центр получит государственное финансирование, но точная сумма не называется.

    Ранее СМИ сообщили, что Британия устроила дипломатический раскол в Европе из-за отказа возобновлять контакты с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Также пресса указывала, что Лондон думает над тем, чтобы передавать киевскому режиму доходы от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого теневого флота.

    Комментарии (7)
    16 января 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Жовтневое в Запорожской области, а Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего ВС России за неделю освободили пять сел.

    Группировкой «Восток» за минувшую неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 1665 военнослужащих, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Закотное в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего же в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1140 военнослужащих, два танка, 42 бронемашины. Уничтожены 22 артиллерийских орудия, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области взяли под контроль Комаровку. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял более 1345 военнослужащих, четыре бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за неделю составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 26 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» в результате решительных действий освободили Белогорье и Новобойковское в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригад береговой обороны, теробороны и нацгвардии.

    Всего за минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, пять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции.

    Ранее в четверг начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

    На этой неделе российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    Комментарии (4)
    17 января 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 13:00 • Новости дня
    В США заявили о невозможности полного вывода российских военных с Украины

    Грэм заявил о невозможности полного вывода российских военных с Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что вывод всех российских военных с освобожденных территорий маловероятен, а новое соглашение по Украине должно пройти через конгресс США.

    Об этом Грэм написал в публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, вопрос о территориальных обменах требует реализма, и «каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время».

    Грэм подчеркнул, что целью должно стать заключение соглашения, которое сможет остановить конфликт, отмечая, что подобного не удалось достичь бывшим американским президентам Бараку Обаме и Джо Байдену.

    Сенатор также добавил, что любое потенциальное соглашение по Украине должно быть одобрено конгрессом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть жителей Украины стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на мир в условиях перебоев с электроэнергией.

    По данным The New York Times, украинские представители выразили готовность уступить часть территорий на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде в марте.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что прекращение боевых действий возможно лишь при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Посольство России высмеяло попытку немецких коллег поддержать Украину словом

    Посольство России высмеяло попытку немецких коллег поддержать Украину словом

    Tекст: Катерина Туманова

    Трудности перевода при попытке составить бравурный лозунг в поддержку Украины в исполнении немецких дипломатов, разместивших пост в соцсети, вызвал у российских коллег в Канаде всплеск креатива, юмора и иронии.

    Посольство ФРГ 16 января разместило в соцсети X пост-ответ на благодарность украинской стороны за денежную помощь.

    «Germany is standing by Ukraine», – говорится в сообщении немецких дипломатов на английском языке.

    Эту фразу заметили российские дипломаты из дипмиссии в Канаде и добавили свой комментарий, обыграв, видимо, не совсем корректный выбор слова немецких друзей Украины. Оборот stand by используется для обозначения наблюдения со стороны, выражения нежелания вмешиваться и участвовать в каких-либо действиях, когда происходит что-то плохое.

    «Очевидно, что поддерживать Украину со стороны сейчас гораздо безопаснее, чем находясь вместе с ней», – написали российские дипломаты.

    Они добавили к посту фото смеющегося бурого медведя, на заднем фоне у которого встают серые столпы дыма, видны языки огня.

    В английской версии пост выглядит как: «Obviously, standing BY the Ukraine is much safer now than standing WITH the Ukraine» – предлоги by и with со словом stand (стоять, оставаться) меняют смысл на противоположный, над чем и поиронизировали в российской дипмиссии в Канаде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в 2025 году решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета. При этом, как писала Bild, Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 14:08 • Новости дня
    Парижский суд отменил решение о споре украинского бизнесмена Ахметова с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный суд Парижа по требованию Генеральной прокуратуры России отменил решение, касающееся юрисдикции арбитража по иску украинского бизнесмена Рината Ахметова (внесен в перечень экстремистов и террористов в России) к России в связи с его активами в Крыму.

    В ведомстве отмечают, что в 2022 году международный арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге признал свою юрисдикцию по этому спору, однако теперь французский суд отменил это решение, передает ТАСС.

    «По требованию Генеральной прокуратуры РФ Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды). Речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований украинского предпринимателя Рината Ахметова и подконтрольных ему компаний к Российской Федерации в связи с якобы имевшей место экспроприацией его активов на территории Крыма в 2014 году», – заявили в Генпрокуратуре.

    Во французском суде поддержали позицию российской стороны о том, что состав арбитража был сформирован неправомерно. Особое внимание уделялось публичным высказываниям председателя арбитража Зигфрида Эльсинга, которые, по мнению суда, были несовместимы с его функциями арбитра по этому спору. Коллегия из трех судей сочла, что нейтральность арбитра была нарушена.

    Генеральная прокуратура России сообщила, что организовала дальнейшую работу по противодействию аналогичным искам Ахметова и других украинских юридических и физических лиц против России в международных арбитражах.

    Напомним, в 2018 году группа компаний ДТЭК подала иск в Международный арбитражный суд Гааги из-за потери «Крымэнерго» после национализации Россией, а 1 ноября 2023 года арбитраж взыскал с России 207,8 млн долларов компенсации и проценты до фактической выплаты.

    В декабре 2024 года Минюст внес украинского бизнесмена Ахметова в реестр экстремистов.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Киев к уступкам

    Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости уступок Киева ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии отметил, что Украине придется сделать болезненные уступки, если Киев действительно стремится к прекращению конфликта и установлению мира.

    Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что считает необходимыми «несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», сообщает РИА «Новости».

    Павел не уточнил, о каких конкретно уступках идет речь, отметив лишь, что речь идет о сложных и важных решениях для украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть жителей Украины также стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. При этом, доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое по сравнению с 2022 годом.

    У Зеленского нет веских аргументов для оптимизма, его планы завершить конфликт к лету выглядят маловероятными, поскольку он исключает уступки по территории и отказ от курса на вступление в НАТО, отмечали сербские Novosti.

    Сам Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.


    Комментарии (0)
    16 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Тимошенко обвинила депутата Копытина в показаниях против нее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала имя депутата, который, по ее словам, дал показания против нее по делу о взятке.

    «Сейчас мы сложили все эти пазлы, и могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат. Господин Копытин – это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ для того, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения НАБУ», – заявила политик, передает ТАСС.

    Тимошенко озвучила это заявление на заседании суда по избранию ей меры пресечения, трансляцию которого вел телеканал ТСН.

    Защита Тимошенко ходатайствовала о вызове Игоря Копытина в суд для дачи показаний, однако судья отказал по соображениям безопасности. Отказ фактически подтвердил слова Тимошенко.

    В конце 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о начале расследования дела о коррупции в Верховной раде. Имена всех подозреваемых не были раскрыты, однако украинские СМИ сообщали, что среди подозреваемых находятся представители правящей партии «Слуга народа».

    Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Ранее Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 15:28 • Новости дня
    Красный Крест заявил о самой тяжелой зиме на Украине с начала СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Миллионы людей на Украине сталкиваются с суровыми морозами и отсутствием отопления, а семь из десяти человек утратили сбережения, отметили в Красном Кресте.

    Заместитель главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на Украине Джейми Ва заявила, что нынешняя зима стала самой тяжелой для жителей страны с начала военных действий, передает ТАСС.

    На брифинге в Женеве Ва отметила, что суровые морозы и отсутствие отопления и электричества отражаются на жизни миллионов человек. Она подчеркнула: «Это самая тяжелая зима с момента эскалации конфликта: суровые морозы и отсутствие отопления и электричества сказываются на миллионах людей».

    Ва добавила, что многие семьи практически не способны справляться с текущей ситуацией, а семь из десяти граждан больше не имеют сбережений. Эти данные были получены в результате исследования, в ходе которого организация опросила тысячи домохозяйств по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала о серьезных проблемах с теплоснабжением и энергетикой на Украине и посоветовала украинцам «греть друг друга» зимой.

    А накануне депутат Киевского горсовета Марина Порошенко заявила, что жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры из-за отсутствия отопления и электроснабжения.

    Также на Украине сообщили о самой сложной ситуации с энергоснабжением за всю зиму.

    Комментарии (3)
    16 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Депутат Рады назвала писательницу Ницой «больной» из-за слов о русском языке

    Депутат Рады Скороход сочла писательницу Ницой больной из-за слов о русском языке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Анна Скороход резко высказалась о детской писательнице Ларисе Ницой из-за ее заявлений о преследовании украинцев за использование русского языка на территории страны.

    В интервью журналисту Виталию Дикому на YouTube-канале «Дикий live» Скороход назвала Ницой «больной на голову», передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, что идиоты – самая сильная организация в мире? У них везде свои люди... Я не знаю, кто такая Ницой... И дай бог, я в своей жизни ее не узнаю... Не надо иметь дело с больными на голову людьми», – подчеркнула она.

    По мнению депутата, подобные высказывания лишь отвлекают общественность от действительно важных проблем страны.

    Ранее Ницой выступила с резкой критикой в адрес русскоязычного населения Украины, заявив, что этим людям следует «заткнуть свой рот» и прекратить использовать русский язык.

    Комментарии (0)
    Главное
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США
    Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России
    Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат
    Проход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    Онищенко назвал запрещенный при Крещенских купаниях напиток

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации