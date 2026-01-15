  • Новость часаГенштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле – это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    15 января 2026, 08:06 • Новости дня

    В Киеве и Львове прозвучали взрывы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В украинской столице и во Львове в четверг утром произошли взрывы, о них сообщили украинские средства массовой информации.

    В Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Также взрыв произошел во Львове, расположенном в западной части Украины.

    В среду в Киеве также происходили взрывы.

    До этого сообщалось, что в самом городе и в Киевской области местные жители начали массово скупать хлеб и питьевую воду.

    14 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

    ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сумма поддержки, оказанной Евросоюзом Киеву с начала конфликта на Украине, достигла 193,3 млрд евро, из которых 3,7 млрд евро получили за счет реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    «ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    14 января 2026, 11:35 • Новости дня
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия новых немецких боевых машин Lynx KF41, адаптированных для украинской армии, ожидается к прибытию в ближайшие недели, вскоре туда прибудет пять таких единиц.

    Работу машин финансирует немецкое правительство, они ожидаются на украинской территории в течение нескольких недель, пишет The War Zone.

    Один экземпляр уже был передан для испытаний в конце 2024 года, после чего было принято решение о закупке новой партии. Директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил благодарность Украине за доверие и отметил вклад немецкого правительства в финансирование первой поставки.

    Стоимость контракта не раскрывается, но оценивается в диапазоне десятков миллионов евро. Машины Lynx KF41 поставляются в специальной модификации для украинских условий, с двухместной башней Lance, способной использовать различные виды вооружения.

    На сегодняшний день башня может быть оснащена автоматическими пушками калибра 30 или 35 мм, а также противотанковыми ракетами Spike-LR и дополнительным вооружением.

    Боевая масса KF41 составляет около 44 тонн, экипаж – три человека, десант – до восьми военнослужащих. Машина развивает скорость до 80 км/ч и обладает высоким уровнем защиты, включая возможность установки активных систем.

    Помимо стандартной версии, Rheinmetall предлагает специализированные модификации Lynx, что также может заинтересовать украинскую сторону.

    Компания Rheinmetall рассматривает вариант организации производства этих машин на территории Украины, что позволит снизить логистические издержки и расширить возможности технической поддержки. В перспективе Украина может стать второй страной после Венгрии, где KF41 будут не только эксплуатироваться, но и производиться.

    Ранее Германия уже поставляла Украине разные виды бронетехники, однако Lynx KF41 стал первой абсолютно новой машиной этого класса, переданной не из запасов, а специально изготовленной для Киева. Эксперты связывают дальнейший успех KF41 на мировом рынке с результатами боевого применения этой машины в украинской армии.

    Ранее в Сети опубликовали видео ВСУ с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт указал на политическую подоплеку обысков у Тимошенко и Арахамии

    Политолог Корнилов: После обысков у Тимошенко и Арахамии НАБУ может прийти к Порошенко

    Эксперт указал на политическую подоплеку обысков у Тимошенко и Арахамии
    @ Yuliia Ovsiannikova,Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расследования против глав фракций «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Слуга народа» Давида Арахамии можно считать предвыборными операциями. США руками НАБУ заранее делают сговорчивыми политических союзников и противников Владимира Зеленского перед потенциальными электоральными кампаниями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Тимошенко и Арахамию заподозрили в подкупе нардепов.

    «Делами против Юлии Тимошенко и Давида Арахамии НАБУ решает несколько задач. Главная – сориентировать украинские политические, деловые круги, весь истеблишмент и общество, скажем так, на «объективность» американской стороны. Им показывают, что США способны найти компромат или другие инструменты давления на каждого. После этого украинские политики будут сговорчивее и не станут делать неудобных для Вашингтона заявлений», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Спикер напомнил, что работа антикоррупционных органов ранее уже привела к отставке бывшего руководитель офиса президента Андрея Ермака. «Теперь же НАБУ пришла не только к прозеленским силам, но и к его потенциальным политическим конкурентам – Тимошенко. Более того, я допускаю, что скоро подобные действия можно ждать и в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – поделился собеседник.

    В некотором смысле происходящее можно считать предвыборной работой со стороны НАБУ, отметил он. «Тимошенко – однозначно потенциальный противник Зеленского. Ее команда действует очень осторожно, но уже готовит электоральные штабы, прорабатывает кандидатов на депутатские должности. Если будет принято решение о проведении выборов, то самыми жесткими критиками Зеленского будут она, Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко», – спрогнозировал аналитик.

    «В отношениях с парламентом у Зеленского тоже все непросто. Раньше законодательный орган управлялся в ручном режиме Ермаком. Пока трудно сказать, куда все эти связи перенаправлены после его отставки. Судя по всему, их намерены замкнуть на нового главу офиса Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов)», – пояснил Корнилов.

    «Что касается самих обвинений, то это давняя практика украинского парламента: каждая фракция выделяла наличные деньги своим депутатам для нужного голосования или бойкотирования законопроекта. Более того, у них были особые доплаты за участие в драках, блокирование трибуны и так далее. И антикоррупционные органы знали об этом давно. Тот факт, что дела завели только сейчас, говорит об исключительно политической подоплеке расследований», – указал спикер.

    «В итоге судьба нынешних обвинений и других расследований в отношении украинских политиков и бизнесменов будет зависеть от того, какую линию американская сторона выберет в отношении Зеленского. По сути, есть два осевых варианта: приструнить или устранить от власти», – детализировал эксперт.

    «Любопытно, что «слуги народа» действительно делали все практически открыто, никого не боясь. Тимошенко же слишком хитрая и опытная. Уверен, она проводила все операции чужими руками и с помощью сторонних счетов. Думаю, фактических доказательств ее причастности к коррупции в материалах дела не будет», – продолжил политолог.

    Схожей точки зрения придерживается профессор ВШЭ Марат Баширов. «Если месяц назад его уголовные дела выглядели процессом очистки госуправления Украины, то теперь видно, что этот орган работает на создание нового формата управления этой страной. Вопрос: какого?», – указал он в своем Telegram-канале.

    «Аналитики на Украине считают, что дело против Тимошенко организовали потому, что ее фракция голосовала в союзе со «Слугами народа» по ключевым вопросам и делала это не бескорыстно, на что намекает и обвинение против нее. Но нельзя и отрицать тот факт, что Тимошенко имеет устойчивую группу избирателей, которая и голосует за ее партию и прислушивается к ее мнению по текущим вопросам», – отметил он.

    «У Тимошенко есть свои связи в американском истеблишменте. С ней консультируются аналитические центра в Штатах. Может быть, она совершила какую-то критическую ошибку в отношении команды Трампа? Но какую? В любом случае НАБУ действует политически избирательно», – заметил политолог.

    Он также объяснил логику параллельных обысков у глав двух фракций. «Фракция Тимошенко давала голоса в нужный момент по темам, которые были ключевыми для Зеленского», – отметил эксперт. Он напомнил также, что Рада – ключевой орган при фиксации положений мира. Законодатели будут принимать законы по вопросам безопасности, определять даты выборов президента Украины и нового состава Рады. «Поэтому кому-то важно лишить Зеленского управляемого парламента», – заключил аналитик.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной рады уличили в подкупе нардепов за голосование по конкретным законопроектам. Вскоре стало известно, что речь идет о главе фракции «Батькивщина», экс-премьере Юлии Тимошенко.

    «В офисе партии «Батькивщина» только что закончились так называемые «чрезвычайные следственные действия», которые продолжались всю ночь. Они не имеют никакого отношения к законности. Более тридцати человек, вооруженных до зубов, не показав никаких документов, фактически захватили здание и взяли сотрудников в заложники», – написала политик на своей странице в социальных сетях.

    «Это грандиозный пиар-ход. Силовики ничего не нашли, а потому просто взяли рабочие телефоны, а также наши документы и личные накопления, информация о которых полностью отображена в официальной декларации. Я решительно отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы намного ближе, чем казалось. Кто-то решил начать зачищать конкурентов», – указала она.

    По информации нардепа от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко (внесен в России перечень террористов и экстремистов, заочно осужден), экс-премьера подозревают в переговорах с несколькими депутатами о переходе в «Батькивщина» за деньги или за неформальное присоединение к блоку Юлии Тимошенко. «Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ», – отметил он.

    По данным издания «Обозреватель», обыски также проводятся у главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Согласно уголовному кодексу Украины, по расследуемым статьям, ему и Тимошенко может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце прошлого года НАБУ провело обыски в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа»). Ранее Зеленскому из-за действий антикоррупционных органов пришлось уволить Андрея Ермака, которого называли одним из самых влиятельных чиновников Украины.

    14 января 2026, 14:48 • Новости дня
    ЕК обязала Киев тратить кредит на закупку европейского оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия установила условие, согласно которому большая часть кредита на 90 млрд евро должна быть потрачена на покупку европейского оружия. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    Еврокомиссия ввела обязательное условие, согласно которому кредит Киеву в 90 млрд евро должен быть потрачен преимущественно на закупку вооружений, произведенных в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, «использование этих денег предусматривает, что оружие должно закупаться главным образом на Украине, в ЕС или в странах Европейской зоны свободной торговли». Она подчеркнула, что речь идет о крупных суммах, которые, по замыслу Еврокомиссии, должны способствовать созданию рабочих мест и укреплению европейской военно-промышленной базы.

    В то же время глава Еврокомиссии уточнила, что если необходимые Киеву вооружения не производятся в Европе, разрешается приобретать их за пределами Евросоюза. В этом случае допускается закупка американского и другого оружия, если аналогов в европейских странах не находится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Евросоюза возникли разногласия по поводу распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине.

    Политолог Александр Рар заявил, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

    14 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с новым министром обороны Украины Владимир Зеленский выделил повышение эффективности мобилизации как главный приоритет работы ведомства.

    Масштабные перемены в системе мобилизации поручил провести новому министру обороны Украины Михаилу Федорову  Владимир Зеленский, передает ТАСС. По итогам личной встречи Зеленский заявил, что ведомству предстоит реализовать более масштабные изменения, которые должны гарантировать больше возможностей для оборонных сил и экономики страны.

    В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что определены первые приоритеты для Министерства обороны, среди которых главной задачей названа модернизация мобилизационного процесса.

    Президент подчеркнул, что изменения должны повысить эффективность мобилизации и обеспечить устойчивое функционирование оборонных и экономических структур государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в среду Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны на Украине. Парламент откладывал рассмотрение его кандидатуры после провала голосования по другому министерскому назначению. Депутаты также утвердили 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.

    Между тем, большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила ранее испанская газета Pais.

    14 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    Российские войска освободили Комаровку в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Хотени, Ястребиного и Кондратовки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и погранотряда погранслужбы Украины возле Круглого, Терновой, Старицы и Волчанских Хуторов.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, инженерной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Шийковкой, Осиново, Глушковкой, Березовкой, Купянском-Узловым, Кутьковкой, Чернещиной в Харьковской области, Маяками и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты в районах Закотного, Константиновки, Краматорска и Новотроицкого в ДНР.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе итальянский бронетранспортер Puma, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Шевченко, Торецкого и Ленино в ДНР, Ивановки, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

     Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины «Казак».

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Копани, Риздвянки, Воздвижевки, Зализничного, Жовтневого, Терноватого и Староукраинки в Запорожской области и Маломихайловки в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, бронетранспортер, семь бронемашин, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и боевую машину чешской РСЗО Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    На этой неделе российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области. Ранее они освободили Белогорье в Запорожской области.

    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    14 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Самарец задержан за шпионаж в пользу Украины

    В Самаре задержали мужчину по подозрению в шпионаже на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самаре местного жителя подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Украины с марта по октябрь 2024 года, он задержан, сообщили в спецслужбах.

    Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность жителя Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа, сообщает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили: «Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ».

    Следователи областного УФСБ возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого. Имя задержанного и детали собранных сведений не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Мариуполе был задержан 17-летний юноша по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о размещении российских военных частей.

    До этого пенсионер в Запорожской области получил 12 лет колонии строгого режима за передачу на Украину данных о местоположении российских военных и техники.

    А в декабре за передачу данных о местном заводе на Украину был задержан житель Ижевска .

    14 января 2026, 11:19 • Новости дня
    Тимошенко предъявили обвинения по делу о подкупе депутатов Рады
    Тимошенко предъявили обвинения по делу о подкупе депутатов Рады
    @ Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе партии в Киеве прошли обыски, сообщает издание «Украинская правда».

    По данным украинских СМИ, антикоррупционные ведомства Украины предъявили Юлии Тимошенко обвинения по делу о подкупе депутатов, передает ТАСС.

    Сообщается, что утром Тимошенко предъявили обвинения представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Ранее в офисе партии «Батькивщина» в Киеве прошли обыски, которые продолжались всю ночь в рамках расследования дела о подкупе депутатов Верховной рады. Тимошенко подтвердила факт обысков и сообщила, что в ходе следственных действий были изъяты ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

    «Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения», – заявила Тимошенко, подчеркнув, что связывает происходящее с подготовкой к выборам. По ее словам, информация о личных сбережениях полностью отражена в официальной декларации.

    Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы Украины вручили подозрения в коррупции Юлии Тимошенко и Давиду Арахамии.

    Сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Тимошенко и Арахамии.

    14 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Казахстан выразил обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море

    Казахстан выразил обеспокоенность ударами дронов ВСУ по танкерам в Черном море

    Казахстан выразил обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море
    @ Lucio Tavora/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстанские власти выразили обеспокоенность после атак беспилотников по трем танкерам у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.

    Министерство иностранных дел Казахстана выразило серьезную обеспокоенность из-за недавних атак беспилотных летательных аппаратов на три танкера в Черном море, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев в заявлении отметил, что атаки произошли 13 января у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    Власти Казахстана подчеркивают необходимость обеспечения безопасности судоходства и недопустимость эскалации подобных инцидентов в акватории Черного моря, где проходят важные логистические маршруты.

    Атакованные в Черном море танкеры имели все необходимые разрешения, а также оборудование для идентификации, говорится в заявлении Жетыбаева.

    «Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием», – сказано в документе.

    МИД Казахстана полагает, что возрастающее число инцидентов вблизи объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) говорит о нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры. В ведомстве призвали партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем, отмечается в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали танкер Matilda, принадлежащий дочерней компании «Казмунайгаза», в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    В целом в результате атаки ВСУ три танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажей нет.


    14 января 2026, 18:16 • Новости дня
    Финансист бригады ВСУ тратил деньги на азартные игры

    На Украине за хищение 9,7 млн гривен задержан главный финансист бригады ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры, сообщили в государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

    О задержании руководителя финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ, действующей на запорожском направлении, сообщили в государственном бюро расследований Украины, передает РИА «Новости». Фигурант, используя манипуляции с финансовыми данными и банковскими реквизитами бойцов, присвоил 9,7 млн гривен. Часть этих средств он потратил на азартные игры.

    В апреле 2025 года подозреваемый, опасаясь разоблачения, самовольно покинул воинскую часть и скрылся. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупных размерах», «Легализация имущества, полученного преступным путем», а также «Самовольное оставление воинской части». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную жителям подконтрольного Киеву Запорожья.

    А жители Красноармейска сталкивались с массовым мародерством со стороны военных ВСУ, которые выносили из домов все вплоть до ковров.

    Служба внешней разведки России заявила, что новая схема хищения денег Киевом связана с поставками артиллерийских боеприпасов ВСУ по так называемой чешской инициативе.

    14 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Директора ялтинской школы задержали в Киеве во время визита к больной матери

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директора ялтинской школы №14 задержали в Киеве, куда она приехала навестить больную мать, сообщило Министерство образования, науки и молодежи Крыма.

    Директор школы №14 из Ялты была задержана в Киеве, когда приехала навестить свою больную мать, передает РИА «Новости».

    Министерство образования Крыма выразило глубокую озабоченность по поводу произошедшего и назвало действия украинских спецслужб грубым нарушением прав человека. «Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 14» в Киеве, которая поехала навестить больную мать», – заявили в ведомстве.

    В министерстве также подчеркнули, что подобные действия свидетельствуют о произвольном характере работы спецслужб Украины в отношении граждан Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины задержала в Киеве 64-летнюю директрису детсада из Донецкой народной республики. Прокуратура Украины заявила, что женщину подозревают в «коллаборационной деятельности».

    14 января 2026, 15:28 • Новости дня
    В ЕК назвали условие для возвращения Киевом кредита на 90 млрд евро

    ЕК: Украина вернет 90 млрд евро ЕС только при компенсациях от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина должна будет вернуть 90 млрд евро ЕС только в случае, если получит компенсации от России, заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.

    Средства планируется привлечь в 2026–2027 годах в виде совместного займа всех стран Евросоюза по механизму, использованному во время пандемии COVID-19, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что возвращать эти 90 млрд евро Украина будет только в том случае, если Россия «выплатит все репарации за военный ущерб». Домбровскис уточнил, что, помимо возможных выплат России, возврат средств может быть осуществлен и за счет экспроприации замороженных российских активов в будущем.

    В декабре страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    14 января 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт против сотрудника ОПК в Петербурге

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге задержали женщину, которая готовила террористический акт против представителя оборонно-промышленного комплекса, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержанной оказалась россиянка 1966 года рождения, раньше она жила на Украине, там же прошла обучение диверсионной деятельности под руководством украинских кураторов, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Женщина приехала в Россию через третьи страны. Она пыталась изъять из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство. Эти предметы она планировала использовать для убийства сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области.

    У нее изъяли пистолет Макарова, самодельную бомбу, изготовленную на основе иностранной пластичной взрывчатки, а также средства связи с перепиской с организаторами на Украине.

    Дело завели по статьям о покушении на приобретение взрывчатых веществ и устройств, о приготовлении к теракту и о госизмене.

    Женщина заключена под стражу.

    В августе прошлого года ФСБ пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных беспилотником для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде.

    В январе 2025 года украинский агент признался, что планировал отравить ядом работников предприятия ОПК в Ярославской области.

    15 января 2026, 01:28 • Новости дня
    Зеленский и Кличко поспорили из-за энергетического кризиса в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне энергетического кризиса в Киеве произошел заочный публичный спор между украинским лидером Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко.

    Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что в Киеве самая тяжелая ситуация с обеспечением энергией и обвинил местные власти в недостаточных мерах. Он отметил, что не видит интенсивных действий по решению кризиса, передает ТАСС.

    В ответ Кличко заявил в соцсетях: «Какой «интенсивности» в работе в Киеве при чрезвычайной ситуации [Зеленский] не видит?». Он пожаловался на постоянную волну критики в свой адрес.

    Кличко напомнил, что ранее его критиковали за совет жителям временно покинуть город из-за перебоев с энергоснабжением. «Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о крайне сложной ситуации. И мне все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы», – заявил мэр.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала отстранить от должности и Кличко, и руководителя столичной военной администрации Тимура Ткаченко, назначенного Зеленским. Она подчеркнула, что оба чиновника конфликтуют между собой, но пользы для города нет.

    Украинские СМИ указывают, что конфликт между президентом и мэром длится давно: Зеленский стремится сместить Кличко, а тот называет происходящее давлением на местное самоуправление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко признал, что у украинской ПВО нет ресурсов для отражения воздушных атак. Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электроэнергией. Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения.

