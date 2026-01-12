  • Новость часаМинобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    12 января 2026, 17:52 • Новости дня

    «Аэрофлот» отменил рейсы в Краснодар из-за непогоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Плохие погодные условия и ограничения в работе аэропорта привели к отмене ряда рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Краснодаром на двенадцатое января.

    Рейсы «Аэрофлота» в Краснодар и обратно 12 января были отменены из-за сильного снегопада и введенных ограничений в работе аэропорта Краснодара, передает ТАСС. В официальном сообщении компании говорится:

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодаре (снегопад), а также ограничениями в регламенте работы аэропорта столицы Кубани, «Аэрофлот» отменяет рейсы за 12 января».

    В перечень отмененных попали рейсы SU1108/1109, SU1156/1157, SU1208/1209 Москва – Краснодар – Москва, SU1265 Краснодар – Москва, SU1257 Краснодар – Москва, SU614/615 Краснодар – Ереван – Краснодар, SU2926 Краснодар – Екатеринбург.

    Компания рекомендует пассажирам следить за обновлениями на сайте и обращаться в контакт-центр для уточнения информации о статусе рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Краснодара временно приостановили прием и отправку рейсов из-за мер по обеспечению безопасности полетов.

    Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этом аэропорту. Позднее представитель Росавиации проинформировал о снятии этих ограничений с работы аэропорта Пашковский.

    11 января 2026, 18:00 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приближении южного циклона к Москве

    Синоптик Леус: Московский регион ночью накроет южный циклон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южный циклон достигнет Московского региона уже ближайшей ночью, ожидается облачная погода и осадки от трех до восьми миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус в своем Telegram-канале отметил, что этот циклон значительно слабее предыдущего и западные метеорологи даже не дали ему имени.

    По его словам, «уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре». По расчетам, наиболее интенсивный снег выпадет на юго-востоке Подмосковья, а за сутки суммарное количество осадков может добавить к снежному покрову два – четыре сантиметра. Однако из-за оседания и уплотнения снега реальная прибавка будет меньше ожидаемого.

    В ряде районов – Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском – вероятен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус пять – минус семь градусов, по области от минус трех до минус восьми, на севере возможно понижение до минус десяти. Днем в Москве ожидается минус четыре – минус шесть градусов, по области – минус один – минус шесть, на севере региона – до минус восьми.

    Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, однако во второй половине дня начнет расти.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки.

    В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 20:53 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили, когда прекратится снегопад в Москве

    Гидрометцентр: Снегопад в Москве прекратится утром 10 января

    Tекст: Мария Иванова

    Снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, принесла в Москву и Подмосковье до 40% месячной нормы осадков за сутки и привела к оранжевому уровню погодной опасности, но снегопад должен прекратиться в субботу, сообщили в Гидрометцентре.

    Снегопад, который начался в Московском регионе более суток назад, прекратится после 9.00 10 января, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Метеорологи уточняют, что интенсивность осадков уже снизилась, а в некоторых районах столицы и области снегопад закончился. По данным Гидрометцентра, в ближайшие часы возможно выпадение еще до 3 миллиметров осадков, а снежный покров увеличится на 4 сантиметра.

    Синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве ночью будет держаться на уровне минус 6–8 градусов. На дорогах сохранится гололедица, а ближе к середине дня возможны незначительные осадки.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за последние 12 часов в регионе выпало 40% месячной нормы осадков. По оценкам Гидрометцентра, за сутки может быть побит рекорд по количеству осадков, установленный в 1976 году – 12,9 миллиметра.

    Причиной снегопада стал средиземноморский циклон. Из-за непогоды в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности, что свидетельствует о возможности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный снегопад парализовал движение на МКАД.

    Ранее в московских аэропортах задержали и отменили более 310 рейсов.

    Синоптики накануне сообщали, что за 12 часов в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России

    В Коми зафиксировали самые высокие сугробы в России

    Назван регион с самыми высокими сугробами в России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Накрывший Москву циклон показали из космоса

    Роскосмос опубликовал видео циклона над Москвой

    Накрывший Москву циклон показали из космоса
    @ Роскосмос/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Роскосмос опубликовал видеоролик с анимацией циклона «Фрэнсис», из-за которого Москву накрыл снегопад.

    Видеоролик, опубликованный Роскосмосом в Telegram, составлен из снимков спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на метеостанции ВДНХ за сутки выпало 22 мм осадков – это на 9,1 мм больше предыдущего рекорда, который держался полвека.

    «А вот абсолютный суточный рекорд января устоял, напомним, что он составляет 23 мм и остается за восьмое января 1970 года. Таким образом, сегодня в столице выпало почти половина (42%) от месячной нормы января», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    Леус подчеркнул, что пятница завершилась рекордным снегопадом, однако вечером интенсивность осадков снизилась. Метеостанции Коломны и Шереметьево зафиксировали переохлажденные осадки, но к утру снег окончательно ослабеет.

    В ряде городов Подмосковья также были установлены новые рекорды по количеству осадков: в Коломне – 22 мм, в Можайске – 21 мм. В Новой Москве (Внуково) выпало до 32 мм (60% месячной нормы), а в Долгопрудном – 33 мм (62% нормы января).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают, что снегопад прекратится в субботу.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 18:33 • Новости дня
    На фоне снегопада парализовало движение по МКАД

    Снегопад парализовал движение по МКАД и вызвал огромные пробки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Движение по Московской кольцевой дороге оказалось практически остановлено после обильного снегопада, образовались многокилометровые пробки, сообщают очевидцы.

    Движение по МКАД значительно осложнилось из-за сильной метели, передает 360. Водители сообщают в соцсетях, что машины стоят в пробках уже несколько часов, а некоторые транспортные средства застряли в сугробах.

    По данным телеканала, снег выпал настолько густо, что в нем буксуют и легковые автомобили, и такси, и даже грузовики. Дороги столичного региона практически не справляются с объемом осадков, что вызывает серьезные задержки.

    Как уточнила «Звезда», особенно сложная ситуация складывается на отрезке МКАД от Строгино до Химок, где образовалась многокилометровая пробка. Машины стоят без движения, а снегопад продолжается, усугубляя ситуацию на трассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожное сообщение между регионами и Москвой также идет с перебоями из-за неблагоприятных погодных условий.

    Кроме того, в пятницу сильный снегопад привел к задержке и отмене 62 рейсов в московских аэропортах. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и проводят расчистку инфраструктуры.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центре России в субботу и похолодание до 20 градусов ночью на следующей неделе.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 18:41 • Новости дня
    НАСА сообщило о скором разрушении гигантского айсберга А23а

    НАСА спрогнозировало полное разрушение айсберга А23а в ближайшие недели

    Tекст: Мария Иванова

    Айсберг А23а, который за последние десятилетия потерял 67% своей площади, может в ближайшие дни полностью разрушиться из-за скопления талой воды на поверхности, сообщили в НАСА.

    Айсберг А23а, некогда крупнейший в мире, может полностью разрушиться в ближайшие дни или недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные НАСА.

    По информации американского агентства, на спутниковых снимках видны большие лужи талой воды, что указывает на ослабление структуры ледяной массы.

    В НАСА отмечают: «Ученые говорят, что эти признаки указывают на то, что айсберг А23а может полностью разрушиться всего через несколько дней или недель... Ученые, которые отслеживали этот айсберг на протяжении всей своей карьеры, воспринимают его неминуемую гибель как горько-сладкий момент».

    В декабре 2025 года Арктический и антарктический научно-исследовательский институт сообщил, что айсберг потерял 67% своей первоначальной площади, уступив первенство айсбергу D15а. Сейчас А23а дрейфует в Южной Атлантике к юго-востоку от Южной Америки.

    Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году, тогда его площадь составляла 4 170 кв. км. Более 30 лет он находился на мели, а в ноябре 2023 года снова начал движение. Весной 2024 года айсберг двинулся вдоль Антарктического полуострова, направляясь к морю Скоша.

    В декабре сообщалось, что айсберг А23а утратил статус крупнейшего ледника в мире.

    Роскосмос показал фотографию айсберга А23а после его раскола.

    На новых снимках Роскосмос запечатлел крупнейший айсберг D15а.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 05:32 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево приостановил прием самолетов из-за непогоды

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном аэропорту Шереметьево приостановлен прием рейсов из-за сложных погодных условий, сообщила авиагавань.

    «Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов», – сообщается в Telegram аэропорта.

    В сообщении отмечается, что ограничения введены до 08.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 10:17 • Новости дня
    В Москве высота сугробов превысила климатическую норму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Высота сугробов в Москве достигла 39 сантиметров, недавние снегопады привели к максимальным значениям снежного покрова с начала зимнего сезона, указал Леус в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в последние сутки снег начал оседать и уплотняться, но небольшие осадки, выпавшие в субботу, местами увеличили высоту сугробов.

    На метеостанции ВДНХ снежный покров утром составил 37 сантиметров при норме в 25 сантиметров. На других московских метеостанциях показатель фиксируется в диапазоне от 37 до 39 сантиметров.

    В Новой Москве снежный покров достигает 44 сантиметров, а в Московской области – до 50 сантиметров.

    Ранее Роскосмос публиковал видеоролик с анимацией циклона «Фрэнсис», из-за которого Москву накрыл снегопад.

    Тогда же сильный снегопад парализовал движение на МКАД. Из-за непогоды в московских аэропортах задерживали и отменяли более 310 рейсов.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 18:29 • Новости дня
    Аэропорты Москвы из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов с начала суток

    Аэропорты московского региона из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиавокзалы столичного региона по причине погодных условий с начала суток обработали почти тысячу рейсов, в том числе 130 - за последние два часа, сообщили в Минтрансе.

    Московские аэропорты обслужили около тысячи рейсов с начала суток, сообщает Минтранс. Ведомство отмечает, что с 14 до 16 часов по московскому времени аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обработали 130 рейсов.

    В частности, аэропорт Шереметьево за указанный период обслужил 67 рейсов. По данным Минтранса, ситуация с багажом там полностью нормализована.

    В сообщении подчеркивается, что проведено заседание оперативного штаба с участием Росавиации, Ространснадзора и аэропорта. Ситуация с прилетом рейсов стабилизировалась к 10 утра субботы, багаж доставляется пассажирам усилиями Аэрофлота и самого аэропорта Шереметьево.

    Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают анализировать работу авиатранспортной системы для минимизации последствий негативных погодных условий в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.

    В итоге в аэропорту Шереметьево рано утром в субботу приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий. Позже ограничения на прием рейсов продлили, но вылет самолетов продолжался в штатном режиме.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 06:45 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прием самолетов из-за непогоды

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном аэропорту Шереметьево прием рейсов приостановлен до 10.00 мск, сообщила авиагавань.

    «Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10.00 мск», – сказано в сообщении Шереметьево в Telegram.

    В аэропорту уточнили, что все рейсы на вылет будут выполняться в полном объеме, чтобы стабилизировать ситуацию. Пресс-служба принесла извинения пассажирам и встречающим за доставленные неудобства, связанные с «аномальными погодными явлениями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аэропорт Шереметьево сообщал, что приостановил прием рейсов из-за сложных погодных условий до 08.00 мск.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 10:16 • Новости дня
    Прокуроры взяли на контроль соблюдение прав пассажиров при задержках авиарейсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В московских аэропортах усилен контроль за соблюдением прав пассажиров в связи с многочисленными задержками рейсов на фоне снегопада.

    Транспортные прокуроры по поручению Генпрокуратуры России ведут постоянный мониторинг соблюдения прав пассажиров в условиях массовых задержек авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что надзорные мероприятия проводятся в аэропортах московского авиаузла.

    «По поручению Генпрокуратуры России транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия в связи с задержкой рейсов в аэропортах московского авиаузла», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный аэропорт Шереметьево приостановил прием рейсов из-за сложных погодных условий. Прием рейсов в аэропорту остановлен до 10.00 мск.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 11:47 • Новости дня
    В Пулково задержали и отменили более 40 рейсов из-за погоды

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Пулково были задержаны и отменены более 40 рейсов, включая направления на Москву, Томск и Оренбург.

    В петербургском аэропорту Пулково из-за неблагоприятных погодных условий задержаны или отменены более 40 рейсов, передает ТАСС. На онлайн-табло отмечены задержки рейсов в такие города, как Томск, Волгоград, Оренбург, Москва и другие направления.

    Аэропорт ранее предупреждал о возможных изменениях в расписании, связанных с временным закрытием московского аэропорта Шереметьево для приема самолетов до 10.00 мск. Основная причина – сложная метеообстановка.

    Как сообщили в пресс-службе Пулково, сотрудники аэропорта продолжают расчищать и обрабатывать взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи. Представитель Пулково подчеркнул: «Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов».

    Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и быть готовыми к задержкам. Авиакомпании и службы аэропорта работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Калининграда задержали 30 рейсов из-за непогоды.

    В московских аэропортах усилили контроль за соблюдением прав пассажиров из-за многочисленных задержек рейсов на фоне снегопада.

    В аэропорту Шереметьево приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами

    Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы морозами

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что рабочая неделя будет умеренно морозной с ежедневным выпадением снега, причем в понедельник, под влиянием южного циклона, временами пройдет снег с общим количеством до 5 мм, термометры покажут от –3 до –8.

    Во вторник количество осадков уменьшится, а температура понизится до –5... –10 градусов. В среду прогнозируется кратковременный снег и дальнейшее понижение температуры. В четверг и пятницу ночные морозы усилятся до –10... –15 градусов, днем ожидается от –7 до –12.

    «В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится. По ночам морозы окрепнут: в субботу до –13…–18, в воскресенье до –18…–23, после полудня не выше –10…–15», – написал он в Telegram-канале.

    По предварительным расчетам специалиста, 19 января ожидаются традиционные Крещенские морозы с понижением температуры до –20... –25 ночью, а 20 и 21 января ночные температуры могут достигнуть –25... –30.

    Днем будет –12...–17, что на 15 градусов ниже климатической нормы. По мнению Тишковца, такие морозы могут продлиться неделю, но прогноз позднее будет уточняться, предупредил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, накрывший Москву снежный циклон показали из космоса. Синоптик Леус 11 января сообщил о приближении южного циклона к Москве. Он же заявил, что в Москве высота сугробов превысила климатическую норму.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с начала снегопада

    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с 8 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 1 млн кубометров снега собрали в Москве после начала сильного снегопада в городе 8 января, сообщили в комплексе городского хозяйства городской мэрии.

    «На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», – сообщает ТАСС.

    При этом синоптик Леус сообщил о приближении южного циклона к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла на контроль уборку снега после обильных осадков. В Москве высота сугробов превысила климатическую норму. Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада.


    Комментарии (2)
    12 января 2026, 08:18 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе южного циклона в Москву

    Синоптик Леус: Южный циклон принесет снег и потепление в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели столичный регион окажется во власти очередного южного циклона: ожидается снег, потепление и местами гололед, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В понедельник столичный регион окажется под воздействием центральной части южного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По прогнозу, циклон принесёт в Москву и область плотную облачность, снег и повышение температуры. На юго-востоке и востоке региона местами ожидается гололёд.

    Температура воздуха в городе составит от минус двух до минус четырёх градусов, по области – от минус одного до минус шести, что на один-два градуса выше климатической нормы. Ветер будет северо-восточным, скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст., что всё равно ниже нормы.

    Во вторник ночью в столичном регионе прогнозируется небольшой снег, а днём – без существенных осадков. К утру температура опустится до минус шести – минус восьми градусов, после чего в течение дня будет постепенно снижаться.

    Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами

    ДО этого сообщалось о приближении к столице южного циклона.

    Между тем в Москве высота сугробов превысила климатическую норму.

    Комментарии (0)
