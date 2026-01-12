«Аэрофлот» отменил рейсы в Краснодар из-за непогоды

Tекст: Денис Тельманов

Рейсы «Аэрофлота» в Краснодар и обратно 12 января были отменены из-за сильного снегопада и введенных ограничений в работе аэропорта Краснодара, передает ТАСС. В официальном сообщении компании говорится:

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодаре (снегопад), а также ограничениями в регламенте работы аэропорта столицы Кубани, «Аэрофлот» отменяет рейсы за 12 января».

В перечень отмененных попали рейсы SU1108/1109, SU1156/1157, SU1208/1209 Москва – Краснодар – Москва, SU1265 Краснодар – Москва, SU1257 Краснодар – Москва, SU614/615 Краснодар – Ереван – Краснодар, SU2926 Краснодар – Екатеринбург.

Компания рекомендует пассажирам следить за обновлениями на сайте и обращаться в контакт-центр для уточнения информации о статусе рейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Краснодара временно приостановили прием и отправку рейсов из-за мер по обеспечению безопасности полетов.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этом аэропорту. Позднее представитель Росавиации проинформировал о снятии этих ограничений с работы аэропорта Пашковский.