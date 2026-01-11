Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.2 комментария
Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Брисбене
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире ATP 250 в Брисбене и и завоевал 22-й титул в карьере.
В финальном матче российский теннисист, занимающий 13-ю строчку мирового рейтинга, обыграл американца Брендона Накашиму (33-й номер рейтинга) со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продлилась 1 час 35 минут, передает РИА «Новости».
После этой победы счет личных встреч между Медведевым и Накашимой стал 3-0 в пользу россиянина. Призовой фонд турнира в Брисбене составил 800 тыс. долларов. Для Медведева этот титул стал 22-м в карьере в одиночном разряде.
Накануне Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP 250 в Брисбене, обыграв американца Алекса Михельсена.