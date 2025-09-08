Минобороны доложило о сбитых БПЛА над регионами и Черным морем за три часа

Умерла российский филолог Аза Тахо-Годи

Tекст: Ирма Каплан

«Русский ПЕН-центр и "Дом А. Ф. Лосева" с глубоким прискорбием сообщают о том, что 8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи, выдающийся филолог-классик, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор кафедры классической филологии филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель правления Культурно-просветительского общества "Лосевские беседы"», – сказано в сообщении пресс-службы Русского ПЕН-центра и «Дома А. Ф. Лосева».

Тахо-Годи занималась сохранением творческого и духовного наследия философа Алексея Лосева, являлась автором и соавтором более 800 научных трудов и учебников, а также редактором полного собрания сочинений Платона на русском языке.

Аза Тахо-Годи родилась в 1922 году в Махачкале в семье политического деятеля, позднее репрессированного. Детство и учеба прошли в Москве, где она пережила аресты родителей. С юности связала свою судьбу с изучением античности: вела лекции по истории греческой литературы в МГУ, заведовала кафедрой классической филологии, преподавала античную литературу, латинский и греческий языки в разных вузах.

С 1954 года Аза Тахо-Годи была ближайшей сподвижницей и спутницей жизни философа Алексея Лосева. После его смерти основала и возглавила Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы», а также внесла вклад в создание библиотеки и музея «Дом А. Ф. Лосева».

За выдающиеся заслуги в науке и культуре Тахо-Годи была удостоена множества государственных и церковных наград, в том числе Ордена Почета, почетной грамоты президента России, ряда наград Русской православной церкви, а также серебряной медали Института философии РАН. В последние годы она продолжала преподавать и руководить научными проектами.