Минобороны доложило о сбитых БПЛА над регионами и Черным морем за три часа
Минобороны в Telegram-канале доложило о сбитых силами ПВО украинских дронах за три вечерних часа в понедельник над регионами и Черным морем.
«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.
В военном ведомстве уточнили, что четыре БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, еще один дрон сбит над Курской областью.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, средствами противовоздушной обороны за несколько часов вечера были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа над Курской и Брянской областями.