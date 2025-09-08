Путин поручил разработать медицинские вездеходы для Крайнего Севера и зоны СВО

Симоньян объявила о тяжелой болезни и предстоящей операции

Симоньян: У меня диагностировали страшную болезнь

Tекст: Антон Антонов

«Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», – приводит слова Симоньян ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Речь идет о церковном ордене княгини Ольги, которым ее наградил накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Симоньян заявила, что вышла в эфир с целью поддержать семьи российских военных, находящихся на фронте. Она также напомнила, что ее супруг Тигран Кеосаян уже девятый месяц находится в коме. По словам Симоньян, испытания, выпавшие на ее семью, стали особенно тяжелыми в последнее время: «Как говорят у нас в России, «пришла беда – отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы».

В субботу в Москве патриарх вручил Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени «во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе», передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Симоньян рассказывала, что ее муж пережил клиническую смерть. Кеосаян находится в коме после клинической смерти, пережитой из-за серьезных проблем с сердцем. Тигран Кеосаян – российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его работ фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной» и другие.

В июле Симоньян заявила о завершении главного труда своей жизни. Так она высказалась о своем романе «В начале было Слово – в конце будет Цифра». Кроме того, она заявляла, что отказалась бы от карьеры, если бы не СВО. Она сказала, что продолжает работу из-за сложной политической ситуации, отметив, что уже реализовала все свои профессиональные амбиции.