Попова оценила риск распространения лихорадки чикунгунья в России

Tекст: Ирма Каплан

«У нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку. То есть видовые находки есть, но в силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет», – пояснила она РИА «Новости».

По словам Поповой, высокие уровни заболеваемости лихорадкой чикунгунья фиксируются в ряде азиатских стран. Россияне, которые их посещают, не соблюдают правил, заражаются и привозят ее в Россию.

«Лихорадка чикунгунья опасна для наших путешественников, которые не соблюдают правила безопасности. Количество завозов год от года меняется, и был год, когда и пять случаев было, и три, но больше десяти случаев в году за весь предыдущий обозримый период в Российской Федерации не было», – добавила глава Роспотребнадзора.

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце августа в России зарегистрировали второй случай завоза лихорадки чикунгунья, заболевший вернулся из поездки на Шри-Ланку вместе с семьей. Также Депздрав Москвы сообщил о симптомах и способах передачи лихорадки чикунгунья







