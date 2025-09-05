Митволь попросил Путина о помиловании

Tекст: Валерия Городецкая

«Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного», – сказано в материалах дела, передает РИА «Новости».

Комиссия по вопросам помилования также учитывала мнение Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство дало Митволю положительную характеристику.

В сентябре 2023 года суд в Красноярске признал бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя виновным в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске и назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В августе прошлого года Восьмой кассационный суд в Кемерово оставил в силе приговор Митволю.

Напомним, Верховный суд отказался пересматривать приговор Митволю.