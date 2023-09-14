В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.10 комментариев
Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь получил срок за мошенничество
Суд в Красноярске признал бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя виновным в мошенничестве.
Экс-чиновник осужден за хищение 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС.
Кроме того, суд постановил взыскать с Митволя 952 млн рублей по гражданским искам. Из этих средств 741 млн рублей пойдет в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта, а 221 млн рублей – в пользу краевого транспортного управления.
Также решено наложить арест на принадлежащие экс-чиновнику нежилое помещение, квартиру в Москве, два автомобиля и денежные средства.
Митволь не согласился с решением суда и намерен обжаловать его.
Олег Митволь был задержан по подозрению в мошенничестве при строительстве метров в Красноярске в июне 2022 года при попытке улететь в Дубай.