Глава Росрыболовства сообщил о росте вылова лососевых

Росрыболовство: Вылов лососевых в 2025 году превысил уровень прошлого года

Tекст: Валерия Городецкая

Шестаков отметил, что на Новый год спрос на красную рыбу будет полностью удовлетворен, передает ТАСС. «В этом году мы красной рыбы поймали больше, чем в прошлом году. Я думаю, в прошлом году всем хватило, но в этом году будет еще больше», – сказал он.

Шестаков добавил, что рыбоперерабатывающие заводы на Камчатке продолжают работу в обычном режиме после недавнего землетрясения. По его словам, простои предприятий были минимальными и не сказались на производственном процессе.

Возможные изменения в миграции рыбы после землетрясения не приведут к снижению объемов вылова в краткосрочной перспективе, заявил глава ведомства. Шестаков добавил, что научное сообщество будет продолжать мониторинг ситуации, чтобы своевременно реагировать на возможные перемены.

Экспорт российской рыбы с начала 2025 года вырос в денежном выражении на 15%, а в физическом – на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава Росрыболовства. По итогам года экспортные объемы, как ожидается, останутся на уровне прошлого года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на ВЭФ, что российские граждане пока мало потребляют в пищу рыбу, необходимо усиливать поставки этой продукции в регионы.

В июле Путин поздравил причастных с Днем рыбака, отметив важность модернизации береговой и производственной инфраструктуры, а также обновления рыбопромыслового флота для развития отрасли.