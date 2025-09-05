Путин: Россияне едят мало рыбы

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23-23,5 кг на душу населения на граждан России мы сейчас реализуем», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что необходимо решать эту проблему.

Также президент указал, что большую часть рыбной продукции производят на Дальнем Востоке.

«Мы думаем над этим, надеюсь, эта проблема будет решена», – добавил президент.

«На Дальнем Востоке, если мне память не изменяет, 75% вылова не только краба, а вообще морепродуктов в Российской Федерации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Также 65% переработки проводится на Дальнем Востоке.

В ходе своего выступления на ВЭФ глава государства поручил довести ключевые показатели Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского в течение ближайших 10 лет.

Также он заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.