Путин поздравил причастных с Днем рыбака

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса, а также любителей рыбалки с Днем рыбака, передает ТАСС. Он подчеркнул, что сегодня перед сотрудниками отрасли стоят масштабные задачи по модернизации береговой и производственной инфраструктуры, а также по обновлению рыбопромыслового флота.

Путин отметил необходимость использовать передовые разработки и управленческие решения для системной модернизации отрасли. По его словам, важно бережно относиться к уникальным биоресурсам России, создавать современные рабочие места, готовить квалифицированные кадры и развивать социальную инфраструктуру в регионах, связанных с рыбодобычей.

Президент назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых сфер отечественной экономики, заявив: «От результатов вашей работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности России, решение социальных проблем, качество жизни людей».

В завершение Путин пожелал работникам отрасли успехов и всего самого доброго, отметив их вклад в сохранение традиций и развитие рыбной промышленности.



