Сына экс-главы Мордовии Меркушкина признали виновным в даче взятки
Сына экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина Алексея признали виновным в даче взятки и мошенничестве, сообщили в Пензенском суде.
Алексея Меркушкина приговорили к семи годам строгого режима, передает РИА «Новости».
Его признали виновным по статьям о даче взятки, мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Также суд лишил его права занимать определенные должности сроком на три года. Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере более 152 млн рублей.
Вместе с Меркушкиным осудили Михаила Амутнова, Владимира Мазова и Александра Тренькина. Мазов получил шесть с половиной лет общего режима и штраф 500 тыс. рублей. Тренькин отделался штрафом в 60 млн рублей, Амутнов – штрафом 500 тыс. рублей.
По данным Следственного комитета, Меркушкин передал руководителю отделения ЦБ по Мордовии взятку в 7 млн рублей за сохранение лицензии у «Мордовпромстройбанка». Следствие также установило факт продажи имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по завышенной цене, что нанесло ущерб бюджету республики.
В 2018 году Меркушкин организовал совершение злоупотребления полномочиями с участием Мазова, который дал указания гендиректору корпорации развития заключать сделки, приведшие к ущербу на сумму свыше 43 млн рублей.
В 2021 году бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина, младшего сына экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина, арестовали по делу о даче взятки.