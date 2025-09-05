Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин предложил использовать маркетплейсы для госзакупок в образовании
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по внедрению цифровых платформ в систему государственных закупок для образовательных учреждений.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в Владивостоке выступил с предложением использовать отечественные маркетплейсы для организации государственных и муниципальных закупок в сфере образования, передает ТАСС.
Президент напомнил, что поднимал этот вопрос ранее на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, подчеркивая важность использования преимуществ электронных платформ.
Путин заявил: «В июне на Петербургском [международном] экономическом форуме говорил о том, как важно использовать преимущество электронных маркетплейсов. В рамках экспериментального правового режима предлагаю задействовать инфраструктуру отечественных информационных платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Глава государства заявил о важности устойчивости традиционных отраслей региона. Президент также предупредил о возможном росте цен при снижении ключевой ставки.