Международный день благотворительности и День опозданий отмечаются 5 сентября

Tекст: Ирма Каплан

Например, Международный день благотворительности, который в 2012 году объявила Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Венгрии, был учрежден 5 сентября для борьбы с бедностью и помощи неимущим.

Дата выбрана не случайно – дата смерти католической монахини матери Терезы Калькуттской – символа сострадания и помощи нуждающимся. Однако, в этот день стоит вспомнить о взаимопомощи и по отношению к животным, птицам, экосистемам и посодействовать улучшению ситуации, поделиться ресурсами или поддержать в сложный момент тех, кому это нужно.

Не столь официальный, как предыдущий, но тоже праздник – День опозданий – изобрели в США в середине XX века супруги Рут и Том Рой, пишет kudago. Парочка Рой и без оного изобрели немало шуточных торжеств, но этот день они специально посвятили тем, кому нелегко быть пунктуальным. Ради того, чтобы хотя бы раз в году у них был день для опоздания без чувства вины.

В России 5 сентября отмечается День формирования Полярной стрелковой дивизии народного ополчения. Военный совет 14-й армии Карельского фронта от 5 сентября 1941 года издал приказ о формировании Полярная дивизии (Полярной стрелковой дивизии).

Первоначально в нее вступили рабочие судоремонтных заводов, железной дороги, портов, рыболовецких хозяйств, работники учреждений, бойцы истребительных батальонов Мурманска и Мурманской области, заключенные, в том числе репрессированные в конце 30-х годов командиры Красной Армии, напомнил сайт Мурманской областной Думы.

Дивизия участвовала в боях Великой Отечественной и не только. В 2020 году в Мурманске в сквере на проспекте Героев-Североморцев состоялось открытие памятника воинам Полярной дивизии.

При этом в Индии 5 сентября праздную День учителя, в Бразилии – День Амазонки, в СЩА – День психоаналитика и День целлюлита, в Египте – День инженера.

За именинным пирогом сегодня Лупп, Ефpeм, Иpинeй, Ивaн, Федop, Пaвел и Никoлaй.