Психолог Гомонко объяснила рост тренда на «уголки губ» неуверенностью

Tекст: Алексей Дегтярев

Желание изменить форму улыбки и сделать лицо «уникальным» связано с внутренними конфликтами, давлением сверстников и навязанными соцсетями идеалами красоты, сказала Гомонко ТАСС.

Специалист подчеркнула, что такой способ самовыражения может привести к серьезным последствиям: заражениям, повреждению нервов, нарушению мимики, образованию шрамов и деформации лица.

«Внутренний конфликт приводит к выбору нестандартных решений: пирсинг, татуировки, «уголки рта». Давление сверстников, неуверенность в себе и неудовлетворенность своей внешностью создают нездоровые идеалы красоты, что приводит к появлению новых, порой опасных трендов», – добавила она.

По словам психолога, подрезание уголков рта может быть проявлением селфхарма – это попытка подростка справиться с внутренней болью или почувствовать контроль над своим телом. Она добавила, что игнорировать желание ребенка опасно – нужно выяснять его мотивы, обсуждать риски, и вместе искать пути безопасного самовыражения.

Гомонко советует родителям поддерживать эмоциональный контакт с детьми, помогать им осваивать альтернативные способы повышения уверенности – например, актерское мастерство или обучение макияжу, чтобы подросток мог реализовать себя без вреда для здоровья.

