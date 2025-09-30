Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Турция заявила о готовности увеличить роль в урегулировании на Украине
Совбез Турции выразил обеспокоенность рисками эскалации конфликта на Украине
Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.
Турция готова взять на себя большую ответственность в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК.
Такое заявление сделано по итогам заседания Совета безопасности страны под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В документе отмечается, что Анкару беспокоят инциденты, указывающие на риск распространения войны, и Турция готова усилить свои усилия для достижения мира.
Совбез Турции также оценил текущую ситуацию вокруг конфликта и выразил желание способствовать установлению мира. На фоне появления неопознанных беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО Анкара направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы поддержать партнеров по альянсу. Турецкие чиновники называли это жестом солидарности с другими странами НАТО.
Эрдоган не раз предлагал посредничество между Киевом и Москвой, а в начале года подчеркивал, что мир возможен только при равенстве сторон на переговорах. Однако в сентябре он выразил сомнения, что конфликт завершится в ближайшее время. Россия в лице Владимира Путина поблагодарила Турцию за помощь, отметив продвижение на переговорах в Стамбуле, где были решены важные гуманитарные вопросы.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не направляет беспилотники в европейские страны и страны НАТО. Между тем в Кремле также отмечают, что несмотря на разную риторику из Вашингтона, российская сторона видит сохранение политической воли американской администрации к поиску дипломатического решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не могут объяснить заявления украинских властей о возможном завершении конфликта уже в этом году.
Служба внешней разведки России сообщила о том, что киевское руководство вместе с американскими кураторами обсуждает план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению для обвинения России и снятия ограничений на западное вооружение.