Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал предполагать, чем обусловлены заявления Киева о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о словах главы МИД Украины Андрея Сибиги, Песков отметил: «Не знаем. Здесь я не могу ничего сказать».

Песков подчеркнул, что Кремль не осведомлен о причинах, по которым украинская сторона демонстрирует оптимизм относительно разрешения конфликта, несмотря на ее отказ от переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нецелесообразно прогнозировать развитие событий вокруг спецоперации на Украине.

Путин отметил, что победа России в спецоперации на Украине обязательно наступит.