Эрдоган: Конфликт на Украине был в числе приоритетных тем переговоров с Трампом

Tекст: Дарья Григоренко

Встреча прошла 25 сентября и, по словам Эрдогана, отличалась конструктивным и содержательным характером, передает ТАСС.

«У нас была обширная, продуктивная и содержательная встреча с господином Трампом и его делегацией. Мы обсудили в дружественной обстановке множество вопросов. В центре нашего внимания были зверства в Газе, растущая агрессия Израиля, война между Россией и Украиной, а также события в нашем регионе», – заявил Эрдоган в обращении к нации.

Он также подчеркнул, что отдельное внимание уделялось вопросам сохранения стабильности в Сирии и установлению мира на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган обвинил «баронов войны» в том, что они способствуют эскалации конфликта на Украине.

В среду президент Турции выразил лидеру Франции Эммануэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.