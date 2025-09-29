В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Эрдоган: Конфликт на Украине был в числе приоритетных тем переговоров с Трампом
Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Встреча прошла 25 сентября и, по словам Эрдогана, отличалась конструктивным и содержательным характером, передает ТАСС.
«У нас была обширная, продуктивная и содержательная встреча с господином Трампом и его делегацией. Мы обсудили в дружественной обстановке множество вопросов. В центре нашего внимания были зверства в Газе, растущая агрессия Израиля, война между Россией и Украиной, а также события в нашем регионе», – заявил Эрдоган в обращении к нации.
Он также подчеркнул, что отдельное внимание уделялось вопросам сохранения стабильности в Сирии и установлению мира на Ближнем Востоке.
Ранее Эрдоган обвинил «баронов войны» в том, что они способствуют эскалации конфликта на Украине.
В среду президент Турции выразил лидеру Франции Эммануэлю Макрону стремление добиваться продвижения стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.