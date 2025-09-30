Tекст: Валерия Городецкая

Якушев напомнил, что три года назад жители Донбасса и Новороссии проголосовали за воссоединение с Россией. По его словам, партия с первых дней оказывала поддержку жителям, организовывала гуманитарные миссии, работу волонтеров и контролировала легитимность референдумов.

Якушев отметил, что при поддержке президента России в новых регионах быстро налаживается мирная жизнь: субъекты России взяли шефство над городами и селами, были открыты отделения «Единой России», в народную программу включены пункты по восстановлению территорий. «Мы стали свидетелями того, как в рекордно короткие сроки при постоянном внимании президента Владимира Путина в новых регионах налаживается мирная жизнь», – подчеркнул Якушев, его цитирует сайт «Единой России».

По его словам, произошли значительные изменения: строятся и ремонтируются школы, больницы и дороги, запускаются предприятия, обеспечивается стабильность во всех сферах. Якушев акцентировал, что внимание уделяется не только крупным инфраструктурным проектам, но и повседневным нуждам жителей.

Секретарь Генсовета сообщил, что гуманитарная миссия не останавливается: в Донбасс и Новороссию отправлено 143 тыс. тонн грузов, продолжается работа по поддержке фронта и решению насущных проблем, таких как нехватка воды. Молодогвардейцы помогают врачам, участвуют в восстановлении инфраструктуры, проводят мероприятия для детей и молодежи.

Якушев напомнил, что 30 сентября главы новых регионов подписали договоры о воссоединении с Россией, что стало судьбоносным решением и задало курс на дальнейшее развитие страны.