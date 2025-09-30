Tекст: Вера Басилая

Хуснуллин сообщил, что пенсии и социальные пособия получают 2,5 млн жителей Донбасса и Новороссии, этот процесс полностью налажен, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российские власти продолжают уделять внимание развитию новых регионов страны. По словам вице-премьера, значительный рост финансового сектора обеспечен решением позволить крупным банкам работать в этих территориях.

Хуснуллин отметил, что кредитный портфель вырос с 10 млрд рублей до 175 млрд рублей, которые сейчас функционируют в экономике регионов.

Вице-премьер добавил, что такие меры дают «прорывной толчок» развитию Донбасса и Новороссии.

Ранее Хуснуллин заявил о полной интеграции Донбасса и Новороссии в экономику России.

Президент России Владимир Путин 30 сентября в День воссоединения новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей обратился к гражданам страны.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил уверенность жителей в правильности решения о воссоединении с Россией.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что за три года в составе России средний доход бюджетников в регионе заметно увеличился благодаря государственной поддержке.