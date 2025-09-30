Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Хуснуллин: Пенсии и пособия получают 2,5 млн жителей Донбасса и Новороссии
Пенсии и социальные пособия на территориях Донбасса и Новороссии сейчас получают 2,5 млн человек, а в экономику этих регионов вложено 175 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Хуснуллин сообщил, что пенсии и социальные пособия получают 2,5 млн жителей Донбасса и Новороссии, этот процесс полностью налажен, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что российские власти продолжают уделять внимание развитию новых регионов страны. По словам вице-премьера, значительный рост финансового сектора обеспечен решением позволить крупным банкам работать в этих территориях.
Хуснуллин отметил, что кредитный портфель вырос с 10 млрд рублей до 175 млрд рублей, которые сейчас функционируют в экономике регионов.
Вице-премьер добавил, что такие меры дают «прорывной толчок» развитию Донбасса и Новороссии.
Ранее Хуснуллин заявил о полной интеграции Донбасса и Новороссии в экономику России.
Президент России Владимир Путин 30 сентября в День воссоединения новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей обратился к гражданам страны.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил уверенность жителей в правильности решения о воссоединении с Россией.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что за три года в составе России средний доход бюджетников в регионе заметно увеличился благодаря государственной поддержке.