Хуснуллин заявил о полной интеграции Донбасса и Новороссии в экономику России

Хуснуллин: Регионы Донбасса и Новороссии полностью вошли в экономическую систему России

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Хуснуллина, регионы уже полноценно встроены в российскую экономику и продолжают развитие в соответствии с федеральными программами, передает ТАСС.

«Хочу отметить, что, конечно, мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Значит, они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

В августе крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.