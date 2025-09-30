Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Хуснуллин заявил о полной интеграции Донбасса и Новороссии в экономику России
Хуснуллин: Регионы Донбасса и Новороссии полностью вошли в экономическую систему России
Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о завершении интеграции экономик Донбасса и Новороссии в российскую систему.
По словам Хуснуллина, регионы уже полноценно встроены в российскую экономику и продолжают развитие в соответствии с федеральными программами, передает ТАСС.
«Хочу отметить, что, конечно, мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Значит, они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.
В августе крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.