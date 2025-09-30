Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
Путин поддержал передачу киностудии «Ленфильм» в собственность Петербурга
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу ветеранов, предложивших передать киностудию «Ленфильм» в собственность города для развития патриотического кино.
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Петербурга, сообщается на сайте «Ленфильма».
Соответствующее предложение главе государства передали министр культуры Ольга Любимова и губернатор Александр Беглов. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о развитии сотрудничества в сфере кинематографии.
Киностудия сосредоточит работу на создании патриотических и исторических фильмов, в том числе о героях прошлого и спецоперации на Украине. Это даст новые возможности для режиссеров и актеров и поспособствует воспитанию исторической ответственности у молодежи.
По словам Александра Беглова, решение о передаче студии способствует сохранению и развитию национального кинематографа.
«Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием», – заявил губернатор.
Он добавил, что студия будет производственной базой для разных кинокомпаний, а совместно с федеральными структурами власти Петербург обеспечит развитие «Ленфильма».
Министр культуры Ольга Любимова отметила, что такие темы, как патриотизм и любовь к Родине, ярче всего реализуются в кино. Она поблагодарила президента за поддержку инициативы и подчеркнула важность проекта для всей страны.
«Ленфильм» был основан в 1914 году как военно-кинематографический отдел. За годы работы студия создала знаковые отечественные фильмы, а сегодня остается культурным центром города, активно участвуя в кинофестивалях, выставках и просветительских проектах.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться с проблемами киностудии «Ленфильм». Суд Петербурга отказал признать банкротство киностудии «Ленфильм».