Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга

Путин поддержал передачу киностудии «Ленфильм» в собственность Петербурга

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Петербурга, сообщается на сайте «Ленфильма».

Соответствующее предложение главе государства передали министр культуры Ольга Любимова и губернатор Александр Беглов. Ранее на Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о развитии сотрудничества в сфере кинематографии.

Киностудия сосредоточит работу на создании патриотических и исторических фильмов, в том числе о героях прошлого и спецоперации на Украине. Это даст новые возможности для режиссеров и актеров и поспособствует воспитанию исторической ответственности у молодежи.

По словам Александра Беглова, решение о передаче студии способствует сохранению и развитию национального кинематографа.

«Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием», – заявил губернатор.

Он добавил, что студия будет производственной базой для разных кинокомпаний, а совместно с федеральными структурами власти Петербург обеспечит развитие «Ленфильма».

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что такие темы, как патриотизм и любовь к Родине, ярче всего реализуются в кино. Она поблагодарила президента за поддержку инициативы и подчеркнула важность проекта для всей страны.

«Ленфильм» был основан в 1914 году как военно-кинематографический отдел. За годы работы студия создала знаковые отечественные фильмы, а сегодня остается культурным центром города, активно участвуя в кинофестивалях, выставках и просветительских проектах.

