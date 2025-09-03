Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Сумском направлении тяжелые бои продолжаются в районе Юнаковки и окрестностях. Авиация и расчеты беспилотников «Герань-2» наносят удары по районам восстановления боеспособности ВСУ. Украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление, однако штурмовые подразделения «Северян» продвинулись в лесополосах на 200 м.

В районе Андреевки украинские силы предприняли попытку контратаки, но были отброшены с потерями на исходные позиции. Также была уничтожена одна ББМ «Козак» ВСУ.

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений за сутки не произошло, российская авиация нанесла удары, в том числе корректируемыми авиабомбами ФАБ-3000, по позициям ВСУ.

В Харьковской области продолжаются бои на левобережье Волчанска и в восточных районах города. Подразделения «Северян» заняли одно из технических зданий, отмечается продвижение до 150 м. Украинские силы подтягивают резервы, но не проводят активных контратак.

В лесу возле Синельниково российские силы продвинулись на 200 м, взяв позиции ВСУ.

На других участках фронта, включая Меловое-Хатнее и Липцовское направления, серьезных изменений не зафиксировано. Авиация и тяжелые огнеметные системы продолжают наносить удары по позициям украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» с боями продвинулись в районе Юнаковки и Синельниково.