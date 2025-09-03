Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.7 комментариев
«Северяне» за сутки ликвидировали более 170 украинских военных
Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 170 человек.
«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Сумском направлении тяжелые бои продолжаются в районе Юнаковки и окрестностях. Авиация и расчеты беспилотников «Герань-2» наносят удары по районам восстановления боеспособности ВСУ. Украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление, однако штурмовые подразделения «Северян» продвинулись в лесополосах на 200 м.
В районе Андреевки украинские силы предприняли попытку контратаки, но были отброшены с потерями на исходные позиции. Также была уничтожена одна ББМ «Козак» ВСУ.
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений за сутки не произошло, российская авиация нанесла удары, в том числе корректируемыми авиабомбами ФАБ-3000, по позициям ВСУ.
В Харьковской области продолжаются бои на левобережье Волчанска и в восточных районах города. Подразделения «Северян» заняли одно из технических зданий, отмечается продвижение до 150 м. Украинские силы подтягивают резервы, но не проводят активных контратак.
В лесу возле Синельниково российские силы продвинулись на 200 м, взяв позиции ВСУ.
На других участках фронта, включая Меловое-Хатнее и Липцовское направления, серьезных изменений не зафиксировано. Авиация и тяжелые огнеметные системы продолжают наносить удары по позициям украинских войск.
