Сийярто высмеял украинскую «схему» предполагаемого полета венгерских дронов

Сийярто высмеял рисунок Сибиги со схемой якобы полета венгерских БПЛА над Украиной
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высмеял схемы предполагаемого полета венгерских дронов, назвав обвинения Украины несерьезными.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными обвинения главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы нарушении венгерскими дронами украинской границы, передает РИА «Новости».
В ответ на публикацию схемы предполагаемого полета дронов Сийярто заявил: «Рисунок, который вы опубликовали на выходных, просто несерьезен. Все это знают».
Сийярто также отметил, что закупка энергоносителей является внутренним делом Венгрии, подчеркнув суверенное право страны самостоятельно выбирать поставщиков. Он добавил, что Будапешт не вмешивается в энергетическую политику других государств и ожидает аналогичного отношения к своим решениям.
В свою очередь, Минобороны Венгрии отказалось признавать факт нарушения украинской границы своими беспилотниками.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию.
В субботу глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию.
Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».