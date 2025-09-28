Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
В ООН объяснили отключение микрофона Бербок при представлении делегации России
Коллинз из офиса Бербок объяснила отключение ее микрофона при упоминании России
Инцидент с отключением микрофона председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок при представлении делегации России произошел по техническим причинам, заявила представитель ее офиса Ла Нейс Коллинз.
Коллинз сообщила, что офис Бербок обратился в секретариат ООН по вопросу оборудования в зале ГА. «Там подтвердили, что это была проблема с некоторым техническим оборудованием», – приводит ее слова ТАСС.
Коллинз уточнила, что на протяжении всей недели высокого уровня в ООН неоднократно происходили технические сбои, «сегодняшний день не стал исключением».
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к секретариату ООН с требованием выяснить причину отключения микрофона у Бербок при упоминании российской делегации.
Американский президент Дональд Трамп жаловался на остановку эскалатора, сбой телесуфлера и проблемы со звуком в ООН, заявив ,что все это является доказательствами саботажа.