Лавров не исключил попыток использовать мандат СБ ООН против Венесуэлы

Лавров: Креативные деятели могут решить применить мандат СБ ООН против Венесуэлы

Tекст: Антон Антонов

США вместе с Панамой продвигают резолюцию о преобразовании международных сил по содействию безопасности на Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом. Лавров заявил, что обсуждаемый в СБ ООН мандат международных сил для борьбы с бандами на Гаити отличается «очень специфическими» характеристиками: формирования таких сил могут остаться на усмотрение заинтересованных сторон, а применять силу в неограниченных объемах разрешается без ограничения сроков и отчетности перед Совбезом.

«И если сопоставить вот эти два процесса – процесс в Совете Безопасности и то, что вокруг Венесуэлы сейчас затевается, – я не исключаю, что каким-то креативным деятелям придет в голову получить мандат Совета Безопасности, а потом сказать, что вот в Венесуэле прячутся бандиты из Гаити. Совсем не исключаю», – приводит его слова ТАСС.

Министр указал на обеспокоенность России действиями США, которые организовали присутствие значительных морских и военных сил в международных водах вокруг Венесуэлы и допустили «прямые угрозы военного вмешательства» под предлогом борьбы с наркокартелями. Лавров подчеркнул, что такая ситуация вызывает тревогу не только у России, но и у стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чьи представители на встречах с ним разделили эти опасения.

Глава МИД России выразил солидарность с народом и правительством Венесуэлы, отметив их право на самостоятельное определение внутреннего курса. Он напомнил, что вмешательство во внутренние дела других стран противоречит Уставу ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы. США заявили, что развернули у побережья Венесуэлы эсминцы для борьбы с наркокартелями. США уже наносили удары по «наркотеррористам» из Венесуэлы.