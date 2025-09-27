Лавров не исключил попыток использовать мандат СБ ООН против Венесуэлы

  • Новость часаЛавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России
    Еще одна страна захотела отправить войска на Украину
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России
    Лавров: Обама намусорил с дипсобственностью России
    Захарова призвала ООН выяснить отключение микрофона Бербок при упоминании России
    Лавров призвал предотвратить «дворцовый переворот» в ООН
    Трамп поручил отправить войска для защиты «опуcтошенного войной» Портленда
    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    27 сентября 2025, 22:51 • Новости дня

    Лавров не исключил попыток использовать мандат СБ ООН против Венесуэлы

    Лавров: Креативные деятели могут решить применить мандат СБ ООН против Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    Не исключены попытки использовать мандат Совета Безопасности ООН для воздействия на Венесуэлу под видом борьбы с бандитами с Гаити, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США вместе с Панамой продвигают резолюцию о преобразовании международных сил по содействию безопасности на Гаити в международные силы по борьбе с бандитизмом. Лавров заявил, что обсуждаемый в СБ ООН мандат международных сил для борьбы с бандами на Гаити отличается «очень специфическими» характеристиками: формирования таких сил могут остаться на усмотрение заинтересованных сторон, а применять силу в неограниченных объемах разрешается без ограничения сроков и отчетности перед Совбезом.

    «И если сопоставить вот эти два процесса – процесс в Совете Безопасности и то, что вокруг Венесуэлы сейчас затевается, – я не исключаю, что каким-то креативным деятелям придет в голову получить мандат Совета Безопасности, а потом сказать, что вот в Венесуэле прячутся бандиты из Гаити. Совсем не исключаю», – приводит его слова ТАСС.

    Министр указал на обеспокоенность России действиями США, которые организовали присутствие значительных морских и военных сил в международных водах вокруг Венесуэлы и допустили «прямые угрозы военного вмешательства» под предлогом борьбы с наркокартелями. Лавров подчеркнул, что такая ситуация вызывает тревогу не только у России, но и у стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чьи представители на встречах с ним разделили эти опасения.

    Глава МИД России выразил солидарность с народом и правительством Венесуэлы, отметив их право на самостоятельное определение внутреннего курса. Он напомнил, что вмешательство во внутренние дела других стран противоречит Уставу ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы. США заявили, что развернули у побережья Венесуэлы эсминцы для борьбы с наркокартелями. США уже наносили удары по «наркотеррористам» из Венесуэлы.

    27 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    27 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

    Лавров отнес сравнение Трампом России с «бумажным тигром» к публичной дипломатии

    Tекст: Мария Иванова

    Высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» были охарактеризованы главой МИД Сергеем Лавровым как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    Слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром», следует рассматривать как элемент публичной дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, «в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны», передает ТАСС.

    Министр добавил, что уже неоднократно высказывался по поводу заявлений бывшего президента США. Он подчеркнул, что использование подобных выражений характерно для публичной дипломатии и не всегда отражает реальное положение дел в международных отношениях.

    Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, Дональд Трамп пообещал больше не употреблять термин «бумажный тигр» в адрес России

    Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнение России с «бумажным тигром».

    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    27 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине

    Bloomberg: Смена позиции Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего

    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по вопросу поддержки Украины, что не сулит Киеву ничего хорошего, пишет колумнист Марк Чэмпион.

    Колумнист Bloomberg отметил: «Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», передает РИА «Новости».

    По мнению автора, заявления Трампа о возможности возвращения Киевом территорий с поддержкой Европы следует рассматривать лишь как попытку экс-президента обезопасить себя от негативных последствий возможного ухода США из украинского конфликта.

    Ранее Pais сообщил, что в Брюсселе считают, что слова Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    27 сентября 2025, 03:13 • Новости дня
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    27 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева

    Лавров: Европа позволила Киеву теракты ради поражения России

    Tекст: Вера Басилая

    Европа, стремясь нанести России «стратегического поражения», позволяет Киеву совершать теракты и внесудебные казни и безрассудные диверсии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Европа позволяет киевским властям совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, поскольку стремится к утопической цели нанести России «стратегическое поражение», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По его словам, европейские страны игнорируют действия Киева и «ради этого украинскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций».

    Лавров также обратил внимание, что киевские власти пришли к власти в результате, как он выразился, организованного Западом антиконституционного переворота в 2014 году. Он отметил, что после этого власти Украины взяли курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви, а также на законодательное истребление русского языка в образовании, культуре и СМИ.

    Министр подчеркнул, что Украина остается «единственной страной в мире, законодательно запретившей использование родного языка почти половины своего населения».

    «Россия, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что безопасность России и ее жизненные интересы должны быть гарантированы, а права русских и русскоязычных людей на территориях под контролем Киева восстановлены и соблюдаться в полном объеме. По словам Лаврова, на этой основе Москва готова обсуждать и гарантии безопасности для самой Украины.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину.

    Лавров также подтвердил готовность устранить причины украинского кризиса совместно с США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин много раз предлагал устранить причины, которые привели к конфликту на Украине, но США и Европа отрицали эти предложения.

    27 сентября 2025, 02:46 • Новости дня
    Россия обвинила США в срыве вступления ДВЗЯИ в силу

    МИД: Вступлению ДВЗЯИ в силу мешает обструкционистская позиция США

    Россия обвинила США в срыве вступления ДВЗЯИ в силу
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Основная причина, по которой Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не вступил в силу, заключается в обструкционистской позиции США по отношению к договору, заявил МИД России.

    На полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН состоялась 14-я Конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Конференция проходит раз в два года до того момента, пока договор не вступит в силу, сообщается на сайте МИД.

    Указывается, что конференция консенсусом решает вопрос о том, какие меры могут и должны быть приняты для скорейшего выполнения условий, необходимых для начала полноценного функционирования ДВЗЯИ.

    В МИД подчеркнули, что Москва не может поддержать итоговый документ 14-й Конференции по ДВЗЯИ, поскольку он содержит обвинения в адрес КНДР. В российском ведомстве отметили, что ранее Москва поддерживала Пхеньян «в отражении агрессии объединенного Запада», а сейчас КНДР вносит неоценимый вклад в защиту территориальной целостности России.

    Дипломаты добавили, что не считают возможным присоединиться к антикорейским заявлениям и документам, поскольку такие выпады не соответствуют целям Конференции. Российская сторона назвала недопустимой попытку возложить ответственность за неработающий Договор на КНДР, подчеркнув, что позиция этой страны обусловлена беспрецедентным давлением со стороны США и их союзников.

    По мнению МИД России, американские администрации на протяжении почти 30 лет не сделали ничего для ратификации этого соглашения, и именно это препятствует началу его полноценного функционирования. «Основной причиной невступления ДВЗЯИ в силу является обструкционистская позиция США по отношению к данному Договору», – говорится в сообщении.

    МИД России заявил, что все это сделало невозможным одобрение итогового документа Конференции и даже участие в мероприятии в качестве наблюдателя.

    В то же время в ведомстве подчеркнули приверженность целям ДВЗЯИ, напомнив о завершении строительства российского сегмента Международной системы мониторинга в декабре 2023 года. В МИД выразили готовность и далее содействовать вступлению Договора в силу, отметив, что успех этого процесса зависит не только от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что коллективный Запад во главе с США цинично сочетает демонтаж соглашений по ядерному сдерживанию с продвижением схем, создающих преимущества для американцев. Россия заявила о готовности вернуться к вопросу ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний только после такого же шага со стороны США.

    26 сентября 2025, 23:46 • Новости дня
    Иран призвал председателя СБ ООН признать восстановление санкций незаконным

    Глава МИД Ирана Аракчи: ООН должна отвергнуть попытки восстановить санкции

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель СБ ООН должен объявить решение, касающееся восстановления антииранских санкций, незаконным, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток восстановить санкционные механизмы», – заявил Аракчи.

    Он подчеркнул, что следует «отвергнуть любые попытки восстановить прошлые санкции», передает ТАСС.

    Аракчи указал, что инспекторы МАГАТЭ в настоящий момент работают на территории Ирана и осуществляют проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    27 сентября 2025, 00:33 • Новости дня
    Глава МИД Бурунди по-русски поприветствовал Лаврова на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Лавров провел встречу с главой МИД Бурунди Бизиманой на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуаром Бизиманой.

    В начале встречи Бизимана, ранее бывший послом в России, обратился к Лаврову по-русски: «Господин министр», после чего министры тепло поприветствовали друг друга, передает ТАСС.

    Лавров поздравил Бизиману с недавним назначением на пост министра иностранных дел, выразив уверенность, что его опыт обеспечит преемственность в развитии российско-бурундийских отношений.

    В ответ Бизимана поблагодарил Лаврова за встречу, отметив насыщенный график министра. «Я слышал многое, что здесь говорят во время Генассамблеи, но вы можете рассчитывать на Бурунди», – заявил он.

    На сайте МИД России сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили укрепление традиционно дружественных связей, углубление политического диалога, развитие сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подтверждена готовность к координации на площадках ООН и других многосторонних форумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября.

    27 сентября 2025, 01:28 • Новости дня
    Главы МИД стран БРИКС обсудили реформирование системы глобального управления

    Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС

    Главы МИД стран БРИКС обсудили реформирование системы глобального управления
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях ГА ООН, обсудив реформирование системы глобального управления.

    Заседание организовала индийская сторона как будущий председатель объединения. Обсуждались вопросы реформирования системы глобального управления, поддержания мира, безопасности, а также содействия устойчивому развитию, сообщается на сайте МИД России.

    Главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на усиление координации на международных площадках, исходя из принципов многосторонности и формирования более справедливого миропорядка с центральной ролью ООН.

    Лавров подчеркнул важность совместной практической реализации инициатив, которые были запущены в ходе российского и бразильского председательств. Среди них – создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы, депозитарно-клиринговой инфраструктуры БРИКС, перестраховочного механизма и зерновой биржи объединения.

    По итогам встречи было одобрено совместное коммюнике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях ГА ООН Лавров также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    27 сентября 2025, 21:29 • Новости дня
    Лавров: Европейцы висят на руках у Трампа по теме Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп проявляет особый интерес к поиску решения конфликта на Украине, несмотря на давление со стороны европейских лидеров, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Лидеры европейских стран в вопросе урегулирования ситуации на Украине буквально «висят на руках» у президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, европейские политики пытаются влиять на американского лидера, чтобы склонить его к своей точке зрения по украинскому вопросу.

    Глава МИД России подчеркнул, что, по его мнению, Дональд Трамп искренне заинтересован в разрешении украинского кризиса и хочет завершить конфликт на Украине с учетом ликвидации его первопричин. Лавров добавил: «Мы исходим из того, что весь наш опыт общения с американскими коллегами, в том числе на высшем уровне, говорит о том, что они хотят помочь закончить этот конфликт на основе учета и ликвидации его первопричин».

    Он также отметил, что среди западных стран нет других лидеров, которые придерживались бы аналогичной позиции. Лавров выразил уверенность, что именно Трамп искренне стремится к завершению конфликта на Украине, в отличие от европейских союзников США.

    Выступая в субботу в ООН, Сергей Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева.

    Министр иностранных дел России заявил о ключевой ответственности России и США за поддержание мира.

    Лавров также подчеркнул, что часть европейских стран отказалась от традиционной дипломатии, заменив ее санкциями и попытками угодить США.

    27 сентября 2025, 19:49 • Новости дня
    Лавров назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем зла всех проблем

    Лавров назвал деление мира на «сад» и «джунгли» причиной конфликтов в мире

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, что корень всех мировых проблем заключается в постоянных попытках разделить мир на «цветущий сад» и «джунгли», а также на «своих» и «чужих».

    Корень всех мировых проблем заключается в попытках разделить мир на «цветущий сад» и «джунгли», заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии на 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По словам министра, постоянные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают веру в справедливость и становятся причиной кризисов и конфликтов.

    «Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на «своих» и «чужих», на «демократии» и «автократии», на «цветущий сад» и «джунгли», на тех, кто «за столом» и кто «в меню» На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы «золотого миллиарда», – заявил Лавров.

    Министр заявил, что Россия выступает за беспрекословное следование принципу равенства. По его словам, страны должны занять свое достойное место в мироустройстве, и это не должно зависеть от мощи, экономики или территории.

    Глава МИД напомнил, что принципы Устава ООН остаются «ярким маяком международного сотрудничества» и сохраняют свое значение даже в условиях многополярного мира. Он подчеркнул, что важно соблюдать эти принципы во всей их совокупности и взаимосвязи, однако на практике это происходит далеко не всегда.

    Лавров также обвинил Запад в многократном попрании принципа неприменения силы: по его словам, трагедиями обернулись бомбардировки Югославии, вторжение коалиции во главе с США в Ирак и операции НАТО по смене режима в Ливии. Министр добавил, что сегодня незаконные действия Израиля в отношении палестинцев, а также агрессия против Ирана, Катара, Йемена, Ливана, Сирии и Ирака создают угрозу дестабилизации всего Ближнего Востока.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал предотвратить попытки «дворцового переворота» в Организации Объединенных Наций.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и страны БРИКС и ШОС выступают за систему международных отношений, в центре которой находится ООН.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости формирования новой модели развития, которая не будет опираться на обслуживание интересов так называемого «золотого миллиарда».

    27 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Лавров указал на расхождение в газетах США о переговорах Трампа и Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на противоречия в сообщениях ведущих американских СМИ о том, какие просьбы звучали на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

    Сергей Лавров заявил о разночтениях между публикациями ведущих американских газет о прошедших переговорах между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел напомнил, что Wall Street Journal опубликовал информацию о якобы готовности Трампа снять ограничения на использование американского оружия, когда Зеленский обращался с просьбами к Вашингтону.

    В то же время Лавров отметил, что по сведениям New York Times, Зеленский просил предоставить ракеты «Томагавк», однако Трамп отказался выполнить эту просьбу. «Вот вы процитировали Wall Street Journal, а New York Times написал, что Зеленский умолял дать ему «Томагавки», а Трамп не дал ему «Томагавки», – заметил Лавров на пресс-конференции.

    Дипломат подчеркнул, что реагировать на каждую газетную публикацию нецелесообразно, указав на многочисленных желающих выступить на международной арене и высказать собственное мнение.

    На той же пресс-конференции Сергей Лавров зачитал нелогичную смену позиций Киева по переговорам с Россией.

    Он также отметио что Европа позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, стремясь нанести России «стратегическое поражение».

    Лавров назвал политической слепотой рассуждения о возврате Украины к границам 2022 года.

    Кроме того ое предупреждил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    27 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Лавров указал США на отказ в визах делегации России

    Лавров указал США на невыдачу виз членам российской делегации для приезда в ООН

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе встречи в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание американской стороны на регулярные случаи отказов в выдаче виз российской делегации для мероприятий ООН.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке обратил его внимание на проблему с выдачей американских виз членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, ситуация касается не только Генассамблеи, но и других мероприятий ООН.

    Он подчеркнул, что страна – хозяйка штаб-квартиры ООН должна своевременно и без дискриминаций выдавать визы делегатам по запросам стран.

    Лавров отметил: «Мы регулярно недосчитываемся участников нашей делегации в том числе из числа Государственной думы. Не всем выдают визы, я об этом упоминал Марко Рубио на нашей встрече в среду здесь на Манхэттене».

    Российская сторона настаивает, что подобные действия препятствуют полноценному участию делегаций в работе ООН и нарушают международные обязательства США как принимающей страны. Вопрос о выдаче виз остается одним из ключевых в отношениях России и США в контексте взаимодействия в структурах ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не получил визу для участия в Генассамблее ООН в США.

    Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничением передвижения.

    Между тем зал для пресс-конференции главы МИД России в штаб-квартире ООН был заполнен журналистами, прибывшими освещать выступление Сергея Лаврова.

    27 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках «похоронить» решение ООН по Палестине

    Лавров заявил о попытках сорвать создание Палестины через госпереворот

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о попытках совершить своего рода государственный переворот с целью «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства.

    Попытки «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства осуществляются посредством фактического госпереворота, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в последние дни ряд западных стран объявили о признании Палестины, однако этот шаг был анонсирован еще несколькими месяцами ранее.

    Лавров задался вопросом, почему признание Палестины было отложено, предположив, что страны надеялись на развитие ситуации, при котором признавать было бы уже нечего. Он отметил, что ситуация требует срочных действий, чтобы не допустить такого сценария, и добавил, что участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине выступили в поддержку этой позиции.

    Глава МИД России напомнил, что Москва осудила нападение боевиков ХАМАС на граждан Израиля 7 октября 2023 года, однако подчеркнул, что «жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания», передает ТАСС.

    Лавров добавил, что нет оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут дети, разрушаются больницы и школы, а сотни тысяч людей остаются без крова.

    Министр также категорически осудил планы по аннексии Западного берега реки Иордан, подчеркнув, что они не имеют никакого оправдания. По его мнению, единственный выход из кризиса – следовать решениям ООН и реализовать принцип двух государств для израильтян и палестинцев.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил против аннексии Западного берега Израилем и призвал остановить подобные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о категорическом несогласии с возможностью создания палестинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    27 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии отступления США от диалога

    Лавров: Россия не видит отступления США от курса на честный диалог

    Tекст: Мария Иванова

    Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    Россия не фиксирует отхода США от курса на открытый и честный диалог с теми странами, с которыми у Вашингтона есть разногласия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией. Как и с Китайской Народной Республикой, как и с целым рядом других стран, с которыми у Соединенных Штатов возникают разногласия, противоречия, различное видение того, как дальше торговать, как дальше вести экономические дела», – отметил Лавров.

    Глава МИД добавил, что в отличие от некоторых европейских государств, США придерживаются позиции, при которой отказываться от диалога между странами считается неправильным, и Россия высоко ценит этот подход.

    По словам Лаврова, в условиях, когда в мире происходят события глобального значения, «не разговаривать друг с другом просто преступно», передает ТАСС.

    Лавров также напомнил, что американская администрация с самого начала выразила готовность возобновить диалог между странами, и Россия это особенно ценит.

    Ранее на пресс-конференции Сергей Лавров объяснил сравнение Дональдом Трампом России с «бумажным тигром».

    По его словам, Россия и США выразили намерение развивать совместные проекты.

    Кроме того, Лавров отметил, что Москва и Вашингтон несут ключевую ответственность за поддержание мира.

    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»
    Овчарка поддержала Лаврова лаем на пресс-конференции ООН
    Лавров обвинил Британию в содействии украинским «пакостям»
    Силовики сообщили о разгроме 95-й бригады ВСУ под Красноармейском
    Лавров удивился отсутствию интереса у журналистов Запада к «подробностям Бучи»
    Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
    Историк моды Васильев отказался возвращаться в Россию даже за 15 млн рублей

