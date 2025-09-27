Шведские пограничники аннулировали визы российским киберспортсменам Virtus.pro

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Игроки российской киберспортивной команды Virtus.pro не смогут принять участие в турнире ESL Pro League в Стокгольме из-за аннулирования виз шведскими пограничниками.
Шведские пограничники аннулировали визы игрокам российской команды Virtus.pro по Counter-Strike 2, передает РИА «Новости».
Киберспортсмены прибыли в Швецию для участия в турнире серии ESL Pro League, который должен начаться в Стокгольме 28 сентября. Призовой фонд соревнования составляет 400 тыс. долларов.
В Virtus.pro рассказали, что не смогут участвовать в турнире из-за возникших на границе вопросов к медицинской страховке трех игроков. В команде подчеркнули: «Мы вынуждены сняться с турнира ESL Pro League по CS2, который должен стартовать в ближайшие дни. При пересечении границы Швеции возникли вопросы к медицинской страховке трех игроков, ранее те же самые полисы не вызывали вопросов у пограничников стран Шенгенской зоны».
Несмотря на оформление новых страховок, визы российских игроков были аннулированы. Организация уже привлекла местного юриста для урегулирования ситуации и надеется добиться отмены решения шведских властей. В заявлении клуб выразил сожаление по поводу невозможности участия и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Virtus.pro представляют россияне Евгений Лебедев (FL1T), Петр Болышев (fame), Илья Залуцкий (Perfecto), Вадим Арков (tO0RO) и казахстанец Кайсар Файзнуров (ICY).
