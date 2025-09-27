Силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над тремя областями

  • Новость часаВ Ростовской области ввели режим ЧС федерального характера
    Еще одна страна захотела отправить войска на Украину
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России
    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    Додон не нашел себя в списке голосующих на выборах в Молдавии
    Иран передал России 34 км земли для строительства железной дороги
    Эстония отказалась строить оружейный завод с Rheinmetall
    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»
    Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    16 комментариев
    27 сентября 2025, 18:55

    Силы ПВО уничтожили семь украинских дронов над тремя областями

    Минобороны заявило об уничтожении семи украинских БПЛА в трех российских регионах

    Tекст: Мария Иванова

    В течение четырех часов средства ПВО сбили семь беспилотников самолетного типа, из которых три перехвачены над Курской областью, а остальные – над Белгородской и Брянской областями.

    С 13:00 до 17:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По официальной информации, три аппарата были сбиты над территорией Курской области. Еще два беспилотных летательных аппарата были ликвидированы в небе над Белгородской областью, два других – над Брянской областью.

    Ранее в субботу Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских беспилотников.

    Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над регионами России.

    Мирный житель погиб в результате обстрела Белгородской области.

    27 сентября 2025, 16:00
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России

    Военкор Громов: Россия рушит логистику Красного Лимана

    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Главной задачей осеннего наступления ВС России остается полное освобождение ДНР, об успехах в реализации этой задачи говорит переход под российский контроль сел Дерилово и Майское, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты. О развитии продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области стало известно из субботней сводки Минобороны.

    «Насколько мне известно, после освобождения в ДНР села Дерилово мы сходу зашли в соседний поселок Дробышево. А это уже последний населенный пункт, за которым находится город Красный Лиман», – отметил военкор Федор Громов.

    По его словам, логистика ВСУ в направлении Красного Лимана пока осуществляется тремя путями. Один из них проходит через поселок Ямполь, второй через Дробышево, а третий через реку Северский Донецк под Славянском.

    «Пока мы освобождаем Дробышево и Ямполь, северный и южный логистические пути заканчиваются. Снабжение только через реку будет, мягко говоря, затруднено. Поэтому освобождение двух этих населенных пунктов обусловит освобождение Красного Лимана», – пояснил собеседник.

    Что касается освобожденного в Краматорском районе ДНР села Майское, расположенного в пяти километрах к северо-западу от Часов Яра, это расширяет зону контроля вокруг города.

    Как пояснил военкор, освобождение Часова Яра позволит российским войскам не только развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, остающуюся под контролем ВСУ, но и открыть путь к Константиновке, через которую – наряду с Изюмом – осуществляется подкрепление гарнизонов Славянска и Краматорска.

    В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин отметил продвижение в районе Клебан-Быкского водохранилища, где за минувшие сутки, по данными Минобороны, было освобождено 1,1 кв. километра территории.

    «Одновременно продолжается зачистка Кировска от разрозненных групп боевиков ВСУ. То есть происходят большие подвкижки на всем этом направлении. Но главная цель осеннего наступления – это полное освобождение Донецкой народной республики. И то, что мы также продвигаемся в Днепропетровской области, тоже сказывается на результатах – враг так или иначе должен реагировать на это», – пояснил эксперт.

    Дандыкин особо отметил освобождение села Степовое в Покровском районе Днепропетровской области. Оно расположено в 2,5 километрах к северу от ранее освобожденного Калиновского.

    «Успехи на разных участках позволяют ВС России одновременно продвигаться в строну ДНР и Запорожской области – города Гуляйполе. Это не просто зона безопаности на территории Днепропетровской области, а открытие новых возможностей оперативно-тактического плана. А там уже недалеко до города Запорожье», – отметил спикер.

    В этой ситуации противник вынужден перебрасывать подкрепления из Сумской области, где ранее на этой неделе российские бойцы взяли под контроль Юнаковку, добавил Дандыкин.

    Об освобождении российскими войсками населенных пунктов Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области сообщалось в субботней сводке Минобороны.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2025, 12:49
    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 131 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86,9 тыс. беспилотников, 631 ЗРК, 25 261 танк и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.

    А Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.

    Комментарии (11)
    27 сентября 2025, 12:35
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 05:06
    План «Ковер» отменили в Пензенской области

    Губернатор Мельниченко сообщил об отмене плана «Ковер» в Пензенской области

    План «Ковер» отменили в Пензенской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензенской области завершено действие плана «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «На территории районов Пензенской области отменен план «Ковер», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов. До этого губернатор сообщал о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 12:30
    Российские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области

    ВС России освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области

    Российские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Дерилово, а Южная группировка – Майское в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка войск «Восток» продолжил продвижение вглубь обороны противника и освободили Степовое в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Штурмовые подразделения группировки «Запад» в Кировске продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Боровской Андреевки, Петровки, Колодезного Харьковской области, Дробышево, Новоселовки и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены шесть станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю.

    За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освобождено 1,1 кв. км территории, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Северска, Константиновки, Дроновки, Берестока, Дружковки, Плещеевки и Федоровки ДНР.

    Противник при этом потерял до 295 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подгавриловки, Приволья Днепропетровской области, Новогригоровки, Сладкого, Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, бронемашину и 155 мм гаубицу М198, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Варачино, Храповщиной, Андреевкой и Алексеевкой Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Отрадного и Волчанска.

    ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии у Красноармейска, Красного Лимана, Удачного, Московского, Димитрова, Петровки, Доброполья, Родинского и Рубежного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом оставили до 475 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

    Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2025, 03:13
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2025, 03:42
    Власти Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов

    Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» над районами Пензенской области

    Власти Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    План «Ковер» введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «Над рядом районов области введен план «Ковер», – сообщил он в Telegram.

    Ранее губернатор объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области. В связи с этим для обеспечения безопасности граждан были введены временные ограничения на работу мобильного интернета в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские органы ПВО активируют режим «Ковер» при незаконном пересечении границы или появлении представляющих угрозу объектов в воздушном пространстве. Все гражданские самолеты обязаны немедленно покинуть обозначенную зону либо совершить посадку на ближайшем аэродроме.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 23:59
    Захарова упрекнула Стубба в «фальсификации здравого смысла»

    Захарова: Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в «фальсификации здравого смысла».

    Стубб заявил, что «у России нет права продолжать свое наступление в Украине и у Израиля нет права нарушать международное право в Палестине», передает Yle.

    «Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», – заявила в ответ Захарова в Telegram.

    Она напомнила, что руководство Израиля и киевский режим на протяжении многих лет публично выражали взаимную поддержку, а ЕС также участвовал в этом процессе.

    Она подчеркнула, что Финляндия в 2023 году приобрела у Израиля системы противоракетной обороны »Праща Давида« на 317 млн евро. «И теперь он будет о чём-то рассказывать!» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, ситуация на Украине является следствием политики стран НАТО, которые долгие годы стремились превратить Украину в «ультралиберальную демократию с русофобским движком».

    Захарова также подчеркнула, что международное право было нарушено вследствие неисполнения резолюции Совбеза ООН по Минским договоренностям, а также несоблюдения решений ООН о создании государства Палестина.

    «Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится Президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», – заявила Захарова.

    Она также призвала Стубба начать обсуждение вопросов международного права с оценки ситуации в «в его части Евразийского континента», где русскоязычное население подвергается преследованию и уничтожению со стороны киевского режима при поддержке Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 04:28
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В указанных регионах звучит воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Сирены сработали и в ряде других областей, а также в Киеве, передает ТАСС.

    Взрывы также прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области оказались повреждены энергетические объекты, остановлены некоторые пригородные поезда.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 21:04
    Лукашенко заявил об освобождении крупных населенных пунктов российскими войсками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские войска практически заняли крупные населенные пункты на всех фронтах.

    По его словам, в отдельных районах продвижение особенно заметно, передает ТАСС.

    «На всех фронтах и особенно на некоторых участках, я лично наблюдаю за этими участками, россияне практически захватили крупные населенные пункты», – отметил Лукашенко в беседе с журналистом ВТРК Павлом Зарубиным.

    По мнению Лукашенко, «теперь российскую армию будет сложно остановить», поскольку ключевые населенные пункты почти полностью перешли под контроль российских сил.

    Газета The Washington Post писала, что в НАТО признали, что остановить ВС России невозможно.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 08:13
    ВСУ оставили Шандриголово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Украины оставили Шандриголово в ДНР, российские военные занялись зачисткой территории и ликвидацией укрепрайонов противника западнее села, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ покинули Шандриголово в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Марочко заявил: «Если мы говорим про Шандриголово, то там уже нет украинских боевиков. Наши военнослужащие занимаются зачисткой данного района, но продвинуться и заявить о полноценном освобождении данного населенного пункта можно только после того, как мы уничтожим серьезный укрепрайон в районе Александровки, который находится западнее от Шандриголово».

    Марочко подчеркнул, что западнее и северо-западнее села еще сохраняются укрепленные районы ВСУ. По его словам, большая часть территории вокруг населенных пунктов Среднее и Шандриголово превратилась в «серую зону», межпозиционное пространство увеличилось, и оно не контролируется ни одной из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев перебросил артиллерию и минометы в район населенного пункта Шандриголово в ДНР. ВСУ потеряли контроль над Шандриголово, что подтвердил Андрей Марочко. ВСУ убили девушку в Шандриголово.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 08:28
    ВСУ потеряли до 70% бойцов при штурме у Мелового

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе неудачной попытки контратаки на участке Меловое – Хатнее в Харьковской области до 70% личного состава штурмовых групп ВСУ были уничтожены, сообщили в российских силовых структурах.

    В ходе попытки контратаки на участке Меловое – Хатнее до 70% личного состава штурмовых групп ВСУ были уничтожены, передает ТАСС. «На участке фронта Меловое – Хатнее ВСУ предприняли попытку выдвижения штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады для проведения контратаки. Комплексным огневым поражением попытка сорвана, уничтожено до 70% живой силы, выдвинувшихся боевых групп», – сообщил источник.

    Собеседник добавил, что попытки контратак противника в этом районе регулярно срываются, а ВСУ с потерями отходят на свои позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт объяснил значение освобождения Мелового. Российские войска освободили Меловое в Харьковской области. Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2025, 08:40
    БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в Чувашии был нанесен удар беспилотником по нефтеперекачивающей станции, ущерб незначительный, сообщил глава республики Олег Николаев.

    По его словам, беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии, сообщает РИА «Новости». «Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа», – заявил Николаев в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что никто не пострадал и угрозы для местных жителей нет. Целостность объекта не нарушена, был нанесен только незначительный ущерб, однако станция временно прекратила работу.

    Глава региона добавил, что система экстренного реагирования переведена на усиленный режим, а власти держат ситуацию под контролем и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над разными регионами России. ПВО отразила атаки беспилотников в Брянской, Волгоградской и Ростовской областях. Над Воронежской областью были уничтожены два украинских беспилотника.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 22:37
    Лавров провел встречу с главой МИД Индии

    Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщило российское ведомство.

    Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили общение в закрытом для прессы формате, передает РИА «Новости».

    Как сообщается на сайте МИД России, министры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и подготовку к российско-индийскому саммиту, который запланирован на конец года. В ходе встречи затрагивались также актуальные международные и региональные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и палестино-израильский конфликт.

    Стороны пришли к договоренности продолжать укреплять «особо привилегированное стратегическое партнерство» и наращивать взаимодействие на международных площадках, включая G20, БРИКС и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября. Он также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 23:04
    Над Воронежской областью уничтожены два украинских БПЛА

    Дежурные системы ПВО сбили два БПЛА над Воронежской областью

    Tекст: Вера Басилая

    На юге Воронежской области дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram-канале , что два беспилотных летательных аппарата были обнаружены и уничтожены на юге Воронежской области.

    Он отметил, что операцию провели дежурные силы ПВО, пострадавших и разрушений нет.

    Гусев сообщил, что ситуация находится под контролем, и дополнительные меры безопасности на территории области не вводились. Местные жители могут сохранять спокойствие – угрозы их безопасности нет.

    В ночь с четверга на пятницу российские военные перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа.

    Минобороны сообщили об уничтожении еще двух самолетных беспилотников в Брянской и Ростовской областях в течение трех часов.

    Украинский беспилотник накануне пытался атаковать Курскую АЭС-2.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 23:09
    Мужчина получил ранение в результате атаки дрона на Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника на село Карыж в Глушковском районе Курской области пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Мужчина 1962 года рождения получил «ранение левого бедра, оскольчатый перелом бедренной кости». Пострадавшего госпитализировали, сообщил Хинштейн в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области подросток получил серьезные ранения при атаке украинского беспилотника. Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации