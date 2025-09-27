Российские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

Штурмовые подразделения группировки «Запад» в Кировске продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Боровской Андреевки, Петровки, Колодезного Харьковской области, Дробышево, Новоселовки и Ямполя ДНР.

Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены шесть станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю.

За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освобождено 1,1 кв. км территории, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Северска, Константиновки, Дроновки, Берестока, Дружковки, Плещеевки и Федоровки ДНР.

Противник при этом потерял до 295 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подгавриловки, Приволья Днепропетровской области, Новогригоровки, Сладкого, Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, бронемашину и 155 мм гаубицу М198, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Варачино, Храповщиной, Андреевкой и Алексеевкой Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Отрадного и Волчанска.

ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии у Красноармейска, Красного Лимана, Удачного, Московского, Димитрова, Петровки, Доброполья, Родинского и Рубежного ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом оставили до 475 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.