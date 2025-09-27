ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников над регионами России

Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину

Лукашенко: Трамп услышал хорошие предложения по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Лукашенко, отвечая журналисту Павлу Зарубину, прокомментировал заявление Зеленского о возможных ударах по Кремлю. «Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

Он также сообщил о наличии «хорошего предложения по Украине», которое, по его словам, обсуждалось на Аляске и было передано Дональду Трампу для дальнейшего рассмотрения в Вашингтоне. Белорусский лидер подчеркнул, что это предложение может положить конец конфликту, и назвал его «очень хорошим».

Лукашенко отметил, что если Киев не согласится на мирные инициативы, ситуация для украинских властей может стать еще хуже, чем в начале спецоперации на Украине. Он напомнил, что в 2022 году, по его мнению, у Киева был шанс сохранить восток страны, кроме Крыма, если бы власти тогда пошли на уступки. Теперь, считает Лукашенко, если украинская сторона не изменит свою позицию, она может потерять контроль уже над всей страной.

Ранее Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с Зеленским.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».