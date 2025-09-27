Мирный житель погиб в результате обстрела Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Гладков заявил, что самыми трагичными стали последствия для Краснояружского района, где в результате детонации боеприпаса на окраине села Репяховка погиб мирный житель. По его словам, «в Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 3 боеприпаса и произведены атаки 15 беспилотников, 4 из которых сбиты».

Шебекинский муниципальный округ подвергся атакам 40 дронов, из которых 31 удалось сбить или подавить. В городе Шебекино пострадали два человека после удара по социальному объекту, их лечат амбулаторно. В результате детонации другого дрона повреждены оборудование, склад и автомобиль предприятия.

В поселке Маслова Пристань и хуторе Ржавец трое мужчин получили ранения в результате атак на коммерческие объекты, один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести, двое лечатся амбулаторно. Повреждены оборудование двух объектов и три автомобиля. В Муроме и Новой Таволжанке сгорели два частных дома с постройками, еще один дом и две квартиры в многоквартирном доме получили повреждения.

В селе Первое Цепляево ночью дрон вызвал пожар на коммерческом объекте, который быстро ликвидировали, повреждено оборудование. В Новой Таволжанке от сброса взрывного устройства с БПЛА разрушен дом и повреждена машина. В Грайворонском округе выпущено 21 боеприпас и атаковано 28 беспилотников, повреждены автомобили и сгорел один частный дом, еще один дом пострадал, разрушен гараж.

В других районах области также зафиксированы разрушения. В Роговатом Старооскольского округа повреждены ангар и линия электропередачи после атаки шестью беспилотниками, аварийные службы восстанавливают энергоснабжение. В Алексеевском округе осколки сбитого дрона повредили дом и автомобиль. В Белгородском районе повреждены грузовой автомобиль, помещения предприятий, газопровод, частные дома и хозяйственные постройки.

В Борисовском районе разрушены три частных дома, две постройки и два автомобиля, в селе Байцуры пострадал торговый объект, в Новоалександровке повреждена газовая труба. В Валуйском округе огнем уничтожены два нежилых дома и хозяйственная постройка, а в Волоконовском районе пострадали частные дома, водопровод и помещения предприятий.

Во вторник на территории Белгорода и села Стрелецкое в результате взрывов беспилотников ранения получили семь мирных жителей.