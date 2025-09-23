В Белгородской области пострадали семь человек от ударов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

В Белгороде трое человек получили осколочные ранения при взрыве беспилотника у многоквартирного дома, указал Гладков в своем Telegram-канале.

У женщины зафиксировали ранение ноги, у мужчины – предплечья, у другого мужчины – грудной клетки. Всех доставляют в горбольницу №2. Еще один мужчина получил касательное ранение плеча и отказался от госпитализации, ему оказали помощь на месте.

В селе Стрелецкое от детонации беспилотника возле коммерческого объекта пострадали три человека: у 13-летней девочки врачи зафиксировали осколочное ранение головы, ее везут в детскую областную больницу. Двух женщин с осколочными ранениями ног транспортируют в городскую больницу Белгорода.

В городе повреждено шесть квартир в трех многоквартирных домах, в одном из домов разрушена кровля, осколками повреждены шесть автомобилей, пожарные потушили возгорание на кровле одного из объектов.

В селе Стрелецкое повреждены два коммерческих объекта и три легковых автомобиля. Информация о последствиях уточняется.

Ранее власти в Белгородской области посоветовали родителям по возможности не отправлять детей в школы и детсады из-за возможных украинских атак.

В городах Татарстана Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы атаки беспилотников.

Чуть позже о такой же угрозе предупредили жителей Казани.