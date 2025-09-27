Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО сбили десять БПЛА над тремя областями России

Tекст: Мария Иванова

С 8.00 до 13.00 по московскому времени силами дежурных подразделений противовоздушной обороны были уничтожены десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В сообщении уточняется, что пять дронов сбиты над территорией Курской области, три – над Белгородской и два – над Брянской.

В ведомстве подчеркивают, что все беспилотники были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

Ранее в субботу сообщалось что мирный житель погиб в результате обстрела Белгородской области.

Над Астраханской областью уничтожили восемь беспилотников.

Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над регионами России.