Axios: В конгрессе США отменили несколько командировок из-за угрозы шатдауна

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, это является явным признаком того, что конгресс готовится к возможному правительственному шатдауну, передает РИА «Новости».

Отмечается, что республиканцы и демократы пока далеки от согласования бюджета, что усиливает вероятность временной приостановки работы правительства. Минимум две поездки отменили делегации комитета по надзору палаты представителей, а также комитета по науке, космосу и технологиям.

Госслужащим сообщили, что отмена командировок напрямую связана с возможным шатдауном. Один из источников портала рассказал также о третьем подобном случае. В республиканской партии отметили, что руководство командировки официально не отменяло, а сами члены делегаций приняли решение отказаться от поездок.

Ранее военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

В четверг администрация США предупредила госведомства о возможных массовых сокращениях персонала, если 1 октября произойдет шатдаун и финансирование не будет возобновлено.