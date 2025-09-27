Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Axios: В конгрессе США отменили несколько командировок из-за угрозы шатдауна
Несколько служебных командировок американских конгрессменов, запланированных на следующую неделю, были отменены на фоне угрозы приостановки работы федеральных ведомств, сообщили СМИ.
Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, это является явным признаком того, что конгресс готовится к возможному правительственному шатдауну, передает РИА «Новости».
Отмечается, что республиканцы и демократы пока далеки от согласования бюджета, что усиливает вероятность временной приостановки работы правительства. Минимум две поездки отменили делегации комитета по надзору палаты представителей, а также комитета по науке, космосу и технологиям.
Госслужащим сообщили, что отмена командировок напрямую связана с возможным шатдауном. Один из источников портала рассказал также о третьем подобном случае. В республиканской партии отметили, что руководство командировки официально не отменяло, а сами члены делегаций приняли решение отказаться от поездок.
Ранее военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.
В четверг администрация США предупредила госведомства о возможных массовых сокращениях персонала, если 1 октября произойдет шатдаун и финансирование не будет возобновлено.