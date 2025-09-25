Politico сообщила о планах массовых увольнений в США из-за шатдауна

Politico: Белый дом приказал ведомствам готовить планы сокращений при шатдауне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Административно-бюджетное управление Белого дома направило госведомствам уведомление о необходимости подготовить планы массовых увольнений и сокращений, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Politico. В документе говорится, что речь идет не только об отправке сотрудников в отпуска, как это было раньше, а о ликвидации ставок и закрытии некоторых программ и проектов, которые не входят в приоритеты президента Дональда Трампа.

Politico уточняет, что ранее после шатдауна сотрудники могли вернуться на работу после возобновления финансирования, но теперь такая возможность не предусмотрена. Директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут, как отмечает издание, использует угрозу ликвидации рабочих мест для давления на конгрессменов в бюджетных спорах.

Источник в Управлении заявил, что при любом сценарии продолжат работу программы социальной поддержки, медицинской помощи и поддержки ветеранов. Также гарантировано финансирование военных, правоохранительных органов, миграционной и пограничной служб и авиадиспетчеров.

