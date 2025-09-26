Новак: Мощность «Силы Сибири» к концу 2025 года составит 38 млрд куб. метров

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, это станет максимальной мощностью трубопровода. Новак подчеркнул, что идет активное наращивание экспорта трубопроводного газа. «Также наращиваем экспорт трубопроводного газа и к концу года выйдем на максимальную мощность по «Силе Сибири» в 38 млрд куб. метров газа», – отметил он, выступая в Доме народных собраний, передает ТАСС.

Вице-премьер уточнил, что продолжается работа над новыми маршрутами поставок, включая дальневосточное направление и транзит через Монголию. По его словам, реализуется целый ряд совместных проектов с Китаем, среди которых добыча и сжижение газа в Арктике, строительство газоперерабатывающего комплекса на Балтике, организация Амурского газохимического комплекса.

Кроме того, Россия и Китай осуществляют совместное освоение Зашуланского угольного месторождения, расположенного в Забайкальском крае.

Напомним, в пятницу в Газпроме сообщили, что поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь начались после завершения осенней профилактики, которая длилась с 18 по 26 сентября.

Газпром и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».