Газпром возобновил транзит газа по «Силе Сибири» после профилактики

Газпром завершил профилактику и восстановил поставки газа по «Силе Сибири»

Tекст: Вера Басилая

Поставки российского газа по трубопроводу Сила Сибири возобновились после завершения плановой профилактики, передает ТАСС.

Работы длились с 18 по 26 сентября и были успешно завершены, после чего транспортировка топлива была восстановлена.

Согласно контракту между Газпромом и китайской CNPC, профилактика инфраструктуры Силы Сибири осуществляется дважды в год – весной и осенью. В декабре 2024 года Газпром вывел газопровод на проектную мощность 38 млрд кубометров в год. Объем поставок газа по «Силе Сибири» в 2020 году составил 4,1 млрд кубометров, в 2021 году – 10,39 млрд, в 2022 году – 15,4 млрд, и в 2023 году – 22,73 млрд кубометров. В 2024 году поставки выросли до 31,12 млрд кубометров.

«Сила Сибири» – крупнейшая газотранспортная система на востоке России, предназначенная для экспорта газа. Мощность газопровода составляет 38 млрд кубометров в год. Первые поставки газа в Китай по этому маршруту начались в декабре 2019 года по тридцатилетнему контракту между Газпромом и CNPC. Общий объем поставок за весь срок контракта превышает 1 трлн кубометров, а сумма соглашения составляет 400 млрд долларов.

Газпром и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».