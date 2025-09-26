Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт надеется на полноценный формат следующих Олимпийских игр, включая участие российских спортсменов, передает ТАСС.

По его словам, спорт не следует смешивать с геополитикой, а лишь спортивные результаты должны определять возможность атлетов участвовать в международных соревнованиях.

«Мы выступаем за полноценные соревнования, что означает участие всех вне зависимости от национальности. Атлеты не должны нести ответственность за политические решения. Мы надеемся, что следующие Олимпийские игры будут полноценными, и все прошедшие отбор атлеты смогут принять в них участие», – подчеркнул Сийярто.

Он напомнил, что Венгрия в последние годы уже принимала спортивные соревнования с участием россиян, в том числе чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште и чемпионат мира по дзюдо.

Кроме того, Сийярто положительно оценил научное и экономическое сотрудничество с «Роскосмосом» и выразил намерение продолжать венгерские космические программы. Он отметил, что сотрудничество на МКС между российскими и американскими астронавтами показывает пример цивилизованных отношений Востока и Запада, которыми стоит руководствоваться и на Земле.

