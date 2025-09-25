Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
ФИФА назвала талисманы чемпионата мира 2026 года
Лось, ягуар и белоголовый орел стали талисманами ЧМ-2026
Международная федерация футбола представила талисманов турнира, которыми стали животные-символы Канады, Мексики и США с индивидуальными именами.
Канаду будет представлять лось по имени Мэйпл, Мексику – ягуар Саю, а США – белоголовый орел Клатч, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил: «Мэйпл, Саю и Клатч наполнены радостью, энергией и духом единства, как и сам чемпионат мира. Талисманы будут в эпицентре невероятной, зрелищной атмосферы, которую мы создаем для турнира. Они завоюют сердца по всей Северной Америке и всему миру».
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в городах США, Канады и Мексики. Каждое из животных символизирует свою страну-организатора турнира.
