Israel Hayom: Израиль могут отстранить от матчей УЕФА

Tекст: Алексей Дегтярев

Вопрос об исключении израильских клубов и сборных из турниров УЕФА могут рассмотреть на заседании исполкома организации 23 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Israel Hayom.

Источник издания сообщил, что Катар якобы оказывает давление на членов исполкома, большинство из которых поддерживает идею отстранения Израиля. Израиль рассчитывает на поддержку Германии и Венгрии в блокировании решения.

Ранее 12 стран Ближнего Востока, включая Палестину, Саудовскую Аравию и Катар, призвали ФИФА исключить израильские команды из международных соревнований из-за ситуации в секторе Газа.

Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

До этого израильский МИД называл доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным.