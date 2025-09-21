  • Новость часаПесков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немцы хотят альтернативу канцлеру-русофобу
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
    Победитель «Интервидения» Дык Фук рассказал, куда направит часть выигрыша
    Трамп пригрозил «нехорошими вещами» Афганистану из-за базы Баграм
    NYT назвала цель наращивания мощи США в Карибском бассейне
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    25 комментариев
    21 сентября 2025, 14:34 • Новости дня

    Israel Hayom: Израиль могут отстранить от матчей УЕФА

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ближайшие дни исполком УЕФА планирует обсудить отстранение израильских клубов и сборных от участия в европейских турнирах, сообщил источник в прессе.

    Вопрос об исключении израильских клубов и сборных из турниров УЕФА могут рассмотреть на заседании исполкома организации 23 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Israel Hayom.

    Источник издания сообщил, что Катар якобы оказывает давление на членов исполкома, большинство из которых поддерживает идею отстранения Израиля. Израиль рассчитывает на поддержку Германии и Венгрии в блокировании решения.

    Ранее 12 стран Ближнего Востока, включая Палестину, Саудовскую Аравию и Катар, призвали ФИФА исключить израильские команды из международных соревнований из-за ситуации в секторе Газа.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    До этого израильский МИД называл доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным.

    20 сентября 2025, 19:55 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников, чтобы попрощаться

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС опубликовал фотографии 47 израильских заложников и призвал проститься с ними на фоне активизации военной операции в Газе.

    Фотографии 47 израильских заложников были опубликованы военным крылом движения ХАМАС, передает РБК. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Бригад аль-Кассама» с подписями на арабском и иврите. В публикации содержался призыв попрощаться с заложниками на фоне начавшейся израильской военной операции в Газе.

    «Из-за непреклонности Нетаньяху и покорности Замира; прощальное фото к начале операции в Газе», – говорится в описании к снимкам.

    На вечер 20 сентября в городах Израиля запланированы массовые митинги, участники которых требуют остановить военные действия для сохранения жизней заложников.

    Ранее ХАМАС пригрозил смертью заложников в ответ на военную операцию Израиля в Газе.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.

    Комментарии (7)
    20 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН

    Франс Пресс анонсировал признание Палестины десятью странами ООН

    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН
    @ David Canales/SOPA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Йорке десять государств намерены официально объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.

    Десять стран заявят о признании Палестины в рамках конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Советник президента Франции уточнил, что решение будет оглашено на специальном мероприятии в понедельник и решение принять участие в признании уже приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины, его выступление назначено на 15:00 по местному времени (22:00 мск). Макрон также будет председательствовать на конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который присоединится по видеосвязи.

    Напомним, что СССР официально признал Палестинское государство 18 ноября 1988 года. С января 1990 года в Москве работает посольство Государства Палестина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления о признании Палестины. Кабмин Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эмманюэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 05:10 • Новости дня
    В перестрелке на границе с Иорданией погибли двое израильских военных

    Tекст: Антон Антонов

    В результате стрельбы у контрольно-пропускного пункта «Алленби» на границе Израиля и Иордании погибли двое израильских военных, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Погибли 68-летний подполковник запаса Ицхак Харош и 20-летний сержант Оран Хершко, передает ТАСС.

    Харош проходил службу в резервном подразделении гражданской администрации на Западном берегу реки Иордан. Хершко был в подразделении координации связи с иностранными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля сообщила о случившейся стрельбе у КПП «Алленби» возле одноименного моста через реку Иордан. Погранпереход через этот мост используют главным образом палестинцы с Западного берега и иностранные туристы. Стрелявший был нейтрализован на месте.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 06:40 • Новости дня
    Катар потребовал от Израиля извинений

    Катар назвал Израилю условия возобновления посредничества в секторе Газа

    Катар потребовал от Израиля извинений
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ирма Каплан

    Катар потребовал извинений от Израиля за удар по Дохе, прежде чем представители государства возобновят посреднические усилия в секторе Газа, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

    «Просьба об извинениях исходит от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, и что он поднял этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио, когда они встретились во вторник в Дохе. По словам осведомленного источника, просьба Катара также обсуждалась на встречах Рубио и Нетаньяху с посланником США Стивом Уиткоффом и министром стратегических дел Израиля Роном Дермером», – пишет Axios, ссылаясь на источники.

    Катар отказался от роли посредника после израильского удара по Дохе.  Администрация американского президента Дональда Трампа считает, что без посредничества Катара будет очень трудно достичь соглашения об освобождении заложников ХАМАС и прекращении войны.

    «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве террористов и заявил, что Израиль может нанести новый удар в будущем. Принесение извинений сейчас было бы политически взрывоопасным поворотом событий для Нетаньяху и его крайне правой коалиции, но источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что Катар понимает политическую сложность в Израиле и готов проявить гибкость в формулировках», – говорится в статье.

    Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль недооценил масштабы кризиса, который может вызвать атака на Катар, добавив, что Нетаньяху понимает, как просчитался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить, что поддержали арабские страны. Тогда же Катар заявил об остановке переговоров по урегулированию в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине состоятся 23 сентября.

    Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

    Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

    Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

    В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 20:41 • Новости дня
    ХАМАС пригрозил смертью заложников из-за операции Израиля в Газе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль отказался от освобождения заложников, начав расширенную наземную операцию в Газе, заявило палестинское движение ХАМАС.

    Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла радикалов – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама». ХАМАС предупредил, что пленные находятся в разных районах города, передает ТАСС.

    В сообщении группировки говорится: «Ваши пленные находятся в разных районах города, и поскольку [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил убить их всех, мы тоже не будем стремиться к тому, чтобы сохранить им жизнь. Начало операции в Газе и ее расширение означает, что вы не получите ни живых, ни мертвых заложников, их всех ждет судьба [пропавшего без вести 37 лет назад израильского летчика] Рона Арада».

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Израиль стал явной угрозой мировому порядку после нападения на представителей движения ХАМАС в Дохе. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Небензя возложил ответственность за «парализованный» СБ ООН на США

    Небензя: СБ ООН парализован по воле США

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США относительно действий Израиля приводит к тому, что СБ ООН оказался парализован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    После того, как Вашингтон вновь наложил вето при голосовании по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, Небензя заявил: «СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией».

    Он призвал американских коллег признать, что их «тихая дипломатия на земле» саботируется самим Израилем, а не «здравыми голосами мирового сообщества», передает ТАСС.

    Небензя указал на «агрессивную вылазку» Израиля «против суверенного Катара». По словам дипломата, действия Израиля стали «ударом по самой идее достижения договоренностей». Он подчеркнул, что агрессивная операция против Катара, одного из главных посредников на переговорах, обесценила заявления Израиля о готовности к дипломатии и сделкам.

    Небензя также подверг критике поведение США, обвинив Вашингтон в использовании визового рычага. Он призвал американские власти пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Небензи, пока США не пересмотрят свою позицию по кризису в Газе и не воспримут многостороннюю дипломатию в ООН как важный инструмент, прорывов на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Израиль также пригрозил изгнать ХАМАС из Катара.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 17:17 • Новости дня
    Израиль попросил США «надавить» на Египет из-за наращивания сил на Синае

    Axios: Нетаньяху попросил администрацию США повлиять на Египет из-за Синая

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации США с просьбой оказать давление на Египет по вопросу наращивания военных сил и строительства инфраструктуры на Синайском полуострове, сообщает Axios.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации США с просьбой оказать давление на Египет из-за наращивания военного присутствия на Синайском полуострове, передает ТАСС.

    По данным портала Axios, Нетаньяху считает, что Египет увеличивает силы и развивает военную инфраструктуру, нарушая условия мирного договора 1979 года между странами.

    На встрече с госсекретарем США Марко Рубио, проходившей в Иерусалиме на этой неделе, Нетаньяху передал список инициатив Каира на Синайском полуострове, которые израильская сторона расценивает как серьезные нарушения соглашения. По данным израильских источников, Египет увеличил длину взлетно-посадочных полос на военных базах и построил подземные сооружения, которые потенциально могут использоваться для хранения ракет.

    Израильские чиновники отмечают, что доказательств хранения ракет на этих объектах пока нет, однако инфраструктура может быть использована в наступательных целях. Как сообщается, Каир не предоставил убедительных объяснений своим действиям, несмотря на дипломатические и военные запросы со стороны Израиля.

    Ранее Израиль заключал тайное соглашение с Египтом, в рамках которого наноcил удары по боевикам на Синайском полуострове.

    Колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    США заблокировали в шестой раз резолюцию в Совете Безопасности ООН по ситуации в Газе.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    США в шестой раз заблокировали резолюцию в СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Соединенные Штаты в шестой раз за два года наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Вашингтон вновь остался единственным членом Совбеза, проголосовавшим против документа. Остальные члены Совбеза, включая Россию, Китай, Британию и Францию, поддержали предложение.

    Авторами резолюции стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. В документе содержится требование «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников» и призыв к правительству Израиля убрать все ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

    Резолюция также настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения гуманитарной помощи по всему сектору Газа и полном восстановлении базовых услуг в регионе.

    Ранее колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию с призывом заморозить членство Израиля в ООН.

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Двое израильтян были застрелены возле КПП «Алленби» на границе с Иорданией

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два гражданина Израиля погибли в результате вооруженного нападения возле пограничного перехода с Иорданией, где произошла перестрелка.

    Двое израильтян были застрелены неизвестным боевиком у погранперехода «Алленби» на границе Израиля и Иордании, передает ТАСС. Инцидент произошел рядом с пунктом пропуска, когда нападавший открыл огонь по находившимся там людям.

    По информации телеканала Al Hadath, стрелявший был водителем грузовика с гуманитарной помощью, которая предназначалась для палестинцев в секторе Газа. Израильские военные оперативно нейтрализовали нападавшего на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    В Египте началася подготовка палестинцев для будущего контингента безопасности, который должен будет занять позиции в секторе Газа после окончания конфликта.

    Более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 16:54 • Новости дня
    Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на месяц

    Деян Станкович получил месячную дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра

    Tекст: Денис Тельманов

    Контрольно-дисциплинарный комитет вынес решение отстранить наставника красно-белых после инцидента на матче с «Динамо».

    Как передает ТАСС, КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС. Причиной стала нецензурная брань в адрес арбитра в ходе восьмого тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо».

    Глава комитета Артур Григорьянц заявил: «Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, то есть матчах кубка и чемпионата».

    В комитете подчеркнули, что при применении санкций был учтен рецидив подобных нарушений. Станкович не сможет руководить командой на матчах чемпионата и кубка страны в течение следующего месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сразу три российских футбольных клуба вошли в топ-100 мирового рейтинга по тратам на трансферы, при этом «Зенит» занял 49-е место с суммой 203 млн евро. В концовке первого тайма дерби между «Спартаком» и «Динамо» главный тренер красно-белых Деян Станкович получил удаление после бурной реакции на судейское решение.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Посол Палестины счел доклад ООН о геноциде Израиля закономерным

    Посол Палестины Нофаль: Доклад ООН о геноциде Израиля закономерен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал доклад комиссии ООН, признавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    «Это закономерно. Так должно быть», – сказал Нофаль, передает ТАСС. Он подчеркнул, что палестинская сторона с первого дня выступает против убийств мирных жителей, независимо от их национальности или вероисповедания.

    Дипломат также отметил, что Израиль уже два года продолжает односторонние убийства в регионе, что, по его словам, является геноцидом.

    Кроме того, Нофаль рассказал о проблемах с выдачей виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если визы не будут выданы, Палестина намерена подключиться к мероприятию по видео-конференц-связи, так как заседание имеет большое значение для страны.

    Напомним, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Экс-футболист «Спартака» объяснил победу «Балтики» над ЦСКА везением

    Экс-участник сборной России Деменко объяснил победу «Балтики» над ЦСКА удачей

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший игрок «Спартака» и экс-участник сборной России Максим Деменко счел успех «Балтики» в матче с ЦСКА результатом удачного стечения обстоятельств в концовке встречи.

    Максим Деменко объяснил удачей победу калининградской «Балтики» над ЦСКА в матче группового этапа Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, передает «Газета.ру». По словам Деменко, «Балтике» повезло в концовке встречи и особенно в серии пенальти, которые он назвал лотереей.

    «Балтике больше повезло в концовке и в послематчевых пенальти. Конечно, это лотерея. Для ЦСКА здесь ничего страшного нет, хотя все-таки когда побеждаешь, подготовка к следующему матчу – совсем другая. И настроение лучше, и нет давления от тренера. Он же видит ошибки, которые есть – допустим, в обороне, в полузащите. На данный момент нельзя сказать, что это критично. Будь игра более ответственной, ЦСКА бы к ней подошел с другим составом», – заявил Деменко.

    Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Калининградцы отыгрались только на 93-й минуте благодаря голу Кирилла Степанова. В серии пенальти «Балтика» оказалась точнее, выиграв со счетом 10:9. Решающим стал промах вратаря ЦСКА Владислава Торопа, чей удар парировал Иван Кукушкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче Российской премьер-лиги. Этот результат позволил «Локомотиву» подняться на первое место в турнирной таблице.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 08:28 • Новости дня
    Израиль пригрозил закрытием французского консульства в Иерусалиме из-за Палестины

    Израиль пригрозил закрытием консульства Франции в Иерусалиме из-за Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль рассматривает варианты жесткого ответа, включая возможное закрытие французского консульства в Иерусалиме, на планы Парижа признать государственность Палестины, сообщает Politico.

    Источники Politico сообщают, что Израиль готовит жесткий ответ на возможное признание Францией государственности Палестины, передает ТАСС.

    По информации издания, обсуждаются различные сценарии, среди которых ускорение аннексии Западного берега реки Иордан, где работает Палестинская национальная администрация, а также закрытие французского консульства в Иерусалиме. Еще одной мерой может стать воздействие на объекты, находящиеся во владении Франции на территории Израиля, включая известное христианское место паломничества – Святилище Элеоны.

    Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель ранее в интервью французскому радио заявила, что закрытие французского дипломатического представительства в Иерусалиме, которое существовало еще до создания государства Израиль в 1948 году, в повестке дня премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    По словам одного из европейских дипломатов, Израиль не остановится ни перед чем в плане ответных действий, и развитие событий может привести к серьезному ухудшению отношений между странами.

    Дипломат отметил, что президент Эмманюэль Макрон стал одной из ключевых фигур, продвигающих признание Палестины, что уже осложнило диалог между Парижем и Тель-Авивом. Сейчас Палестину признали 148 стран – членов ООН, а ее посольства или постоянные представительства открыты в 95 государствах. Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, признал Палестину еще в 1988 году.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции. Макрон заявил о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил о приближении точки невозврата по созданию двух государств из-за действий Израиля в Газе.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство, что создает угрозу стабильности региона.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    AFP: Макрон считает признание Палестины рычагом давления на Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для воздействия на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Франс Пресс (AFP).

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как инструмент давления на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. По данным источника, близкого к Макрону, президент Франции считает этот шаг «дипломатическим рычагом, чтобы оказать давление на Нетаньяху».

    Как отмечает агентство, решение о признании Палестины Макрон принял еще в апреле, во время возвращения во Францию после визита к границе Египта и сектора Газа. Официально признание планируется на 22 сентября, что ранее подтвердил сам французский лидер.

    Издание Politico ранее сообщило, что Израиль готовит ответные шаги на ожидаемое признание Палестины. Среди возможных мер называются ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. Париж, в свою очередь, также прорабатывает варианты ответа на возможные действия Израиля, если они будут носить враждебный характер.

    Ранее сообщалось, что десять государств планируют объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лебедев сообщил о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Лавров сообщил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля
    В Волгоградской области начался финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
    Катар потребовал от Израиля извинений
    Индия увеличила импорт российских удобрений до двухлетнего максимума

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации