В Вильнюсе отказались демонтировать советский памятный камень

Городской совет Вильнюса не поддержал снятие памятного камня в честь 650-летия города

Tекст: Денис Тельманов

Власти Вильнюса не одобрили демонтаж памятного камня в честь 650-летия города, установленного в советское время, сообщает портал Delfi.

На заседании городского совета не хватило трех голосов для принятия решения, предложенного комиссией по исторической памяти.

Инициатива убрать памятный объект исходила от одного из жителей города, неоднократно обращавшего внимание на то, что камень будто бы символизирует даты рождения и смерти Вильнюса. Об этом заявила представитель горсовета Рута Матонене.

В июне комиссия столичной мэрии по исторической памяти предложила убрать памятный камень с Кафедральной площади. Председатель комиссии Камиле Шерайте-Гогелене ранее отмечала, что «принятое в советское время решение как-то обозначить 650-летие Вильнюса не очень актуально».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выразила возмущение действиями эстонских властей по демонтажу надгробий с могил советских военных в Таллине.

Литовский оператор Litgrid приступил к демонтажу линии электропередачи в направлении России после синхронизации с Европой. На Антакальнисском кладбище Вильнюса начался демонтаж остатков мемориала в честь советских воинов Великой Отечественной войны.