В Вильнюсе начались работы по демонтажу остатков советского мемориала

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что начался демонтаж гранитных блоков постамента мемориала. Кроме того, подчеркивается, что все части композиции после завершения работ будут переданы в парк советских скульптур, передает ТАСС.

Ранее Литовское радио сообщило, что на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начались работы по сносу советских стел, которые были отложены после того, как Комитет по правам человека ООН заявил, что помещает памятник под временную защиту.

Напомним, в июне прошлого года городской совет Вильнюса принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы.