До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
В Вильнюсе начались работы по демонтажу остатков советского мемориала
На Антакальнисском кладбище Вильнюса начался демонтаж остатков мемориала в честь советских воинов Великой Отечественной войны, сообщило Вильнюсское самоуправление.
Отмечается, что начался демонтаж гранитных блоков постамента мемориала. Кроме того, подчеркивается, что все части композиции после завершения работ будут переданы в парк советских скульптур, передает ТАСС.
Ранее Литовское радио сообщило, что на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начались работы по сносу советских стел, которые были отложены после того, как Комитет по правам человека ООН заявил, что помещает памятник под временную защиту.
Напомним, в июне прошлого года городской совет Вильнюса принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы.