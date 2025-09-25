Украинцев возмутило перекрытие дорог из-за минуты молчания

Жители Киева и Одессы раскритиковали перекрытие улиц во время минуты молчания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители крупных городов на Украине выразили недовольство перекрытием дорог и остановкой движения транспорта во время ежедневной минуты молчания, пишет ТАСС.

Критические комментарии и видеоролики появились в сети от жителей Одессы и Киева, которые заявили, что такие меры незаконны и могут стать причиной аварий.

Одессит, чье мнение приводит издание, заявил: «Это же люди не по собственной воле [останавливаются]. Выходят какие-то активисты, поднимают эти картонки. Это самое прямое нарушение закона. Они, вообще, в курсе, что делают? Элементарно может случиться какая-то авария. Что это за маразм?» Украинцы отмечают, что инициатива вызывает раздражение, поскольку движение останавливается даже на оживленных улицах, а активисты вынуждают водителей останавливаться.

С 23 сентября в Киеве каждое утро в 9.00 на главной улице города Крещатик перекрывается движение транспорта для проведения минуты молчания. Один из киевлян рассказал, что теперь минута молчания стала обязательной, а Крещатик, по его словам, напоминает мемориальный комплекс.

Позднее участники резонансных видеороликов записали извинения на украинском языке после визита сотрудников СБУ, которые провели с ними профилактическую беседу и потребовали записать новые видео. По словам киевлянина, теперь он «проводит работу над ошибками».

