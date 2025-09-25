Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Украинцев возмутило перекрытие дорог из-за минуты молчания
Жители Киева и Одессы раскритиковали перекрытие улиц во время минуты молчания
В крупных городах Украины разгорелась дискуссия из-за регулярной остановки дорожного движения по утрам, связанной с проведением минуты молчания, сообщило издание «Страна».
Жители крупных городов на Украине выразили недовольство перекрытием дорог и остановкой движения транспорта во время ежедневной минуты молчания, пишет ТАСС.
Критические комментарии и видеоролики появились в сети от жителей Одессы и Киева, которые заявили, что такие меры незаконны и могут стать причиной аварий.
Одессит, чье мнение приводит издание, заявил: «Это же люди не по собственной воле [останавливаются]. Выходят какие-то активисты, поднимают эти картонки. Это самое прямое нарушение закона. Они, вообще, в курсе, что делают? Элементарно может случиться какая-то авария. Что это за маразм?» Украинцы отмечают, что инициатива вызывает раздражение, поскольку движение останавливается даже на оживленных улицах, а активисты вынуждают водителей останавливаться.
С 23 сентября в Киеве каждое утро в 9.00 на главной улице города Крещатик перекрывается движение транспорта для проведения минуты молчания. Один из киевлян рассказал, что теперь минута молчания стала обязательной, а Крещатик, по его словам, напоминает мемориальный комплекс.
Позднее участники резонансных видеороликов записали извинения на украинском языке после визита сотрудников СБУ, которые провели с ними профилактическую беседу и потребовали записать новые видео. По словам киевлянина, теперь он «проводит работу над ошибками».
Как писала газета ВЗГЛЯД, языковой вопрос на Украине становится все более острой темой внутреннего конфликта. На табло поезда из Киева в Закарпатье недавно появилась надпись «Слава России». Многие украинцы используют русский язык как символ протеста и свободы.