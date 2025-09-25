Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские штурмовые подразделения взяли Красноармейск в полукольцо, передает ТАСС.

«Красноармейск в полукольце. С трех сторон наши штурмовые группы оказывают давление на противника в городе. Вооруженные формирования Украины поджаты с севера, юга и востока», – заявил Кимаковский.

По его данным, украинские войска продолжают попытки перебросить резервные силы и укрепляют оборону при помощи подразделений беспилотных летательных аппаратов. Это свидетельствует о намерении удержать позиции, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Кроме того, в селе Вербовое Днепропетровской области украинские войска готовятся к бегству из-за массированных авиаударов и серьезных потерь в личном составе, отметил Кимаковский. Он рассказал, что только за последние сутки по населенному пункту были нанесены четыре авиаудара, в результате которых украинская армия потеряла 10 человек погибшими и еще пятеро получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские военные взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ под Красноармейск.