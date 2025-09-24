Геленджик закрыл выход в море из-за угрозы безэкипажных катеров

Администрация Геленджика закрыла выход в море из-за угрозы атаки катеров

Tекст: Денис Тельманов

Выход в море всех плавательных средств в Геленджике был закрыт из-за опасности атаки безэкипажными катерами, передает ТАСС. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Богодистов.

Власти рекомендовали всем жителям и гостям города немедленно покинуть пляжи и набережную.

Богодистов предупредил: «Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров. Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную».

О сроках возобновления выхода плавательных средств в море пока не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Туапсинского округа Краснодарского края сообщили об обнаружении безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Экипажи Балтийского флота в ходе учений «Запад-2025» отработали действия по уничтожению условных морских дронов с помощью стрелкового оружия и РЭБ. В Новороссийске отдыхающих на пляжах начали выводить из-за угрозы атаки беспилотников.

