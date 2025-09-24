Геленджик закрыл выход в море из-за угрозы безэкипажных катеров

Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.4 комментария
Администрация Геленджика закрыла выход в море из-за угрозы атаки катеров
Власти города приняли решение временно прекратить выход всех плавательных средств на фоне тревожных сообщений об угрозе со стороны безэкипажных катеров.
Выход в море всех плавательных средств в Геленджике был закрыт из-за опасности атаки безэкипажными катерами, передает ТАСС. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Богодистов.
Власти рекомендовали всем жителям и гостям города немедленно покинуть пляжи и набережную.
Богодистов предупредил: «Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров. Закрыт выход в море всех плавсредств. Рекомендуем покинуть пляжи и набережную».
О сроках возобновления выхода плавательных средств в море пока не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Туапсинского округа Краснодарского края сообщили об обнаружении безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
Экипажи Балтийского флота в ходе учений «Запад-2025» отработали действия по уничтожению условных морских дронов с помощью стрелкового оружия и РЭБ. В Новороссийске отдыхающих на пляжах начали выводить из-за угрозы атаки беспилотников.