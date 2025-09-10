  • Новость часаЭксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Набеговая экономика Запада

    Возможно, мы должны выстраивать свои отношения с американцами и с Западом в целом не как с вероятным противником, а как с варварскими племенами – республиканцами, демократами – которые постоянно что-то пытаются стырить возле наших границ.

    Никита Миронов Никита Миронов Иностранная военная помощь всегда выходила Украине боком

    Ввод иностранных войск на Украину всегда усугублял внутреннюю смуту, которая для Украины, увы, норма жизни. И каждый раз иностранные войска воевали не за украинцев, а за себя.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    10 сентября 2025, 12:32 • Новости дня

    Туристов на пляжах Новороссийска начали эвакуировать из-за возможной атаки дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отдыхающих на новороссийских пляжах начали выводить из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил муниципальный центр управления городом.

    Туристов эвакуируют с пляжных территорий Дюрсо, Абрау бич, Широкая балка, Южная Озереевка, Суджукская коса и Алексино, указали в центре, передает ТАСС.

    В среду на берегу Новороссийска включали сигнал тревоги в связи с атакой безэкипажных катеров. Горожан предупреждали об угрозе атаки таких водных дронов.

    Утром Черноморский флот уничтожил один беспилотный катер в акватории Черного моря.

    10 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    Задержанную в 100 метрах от позиций ВСУ россиянку обвинили в госизмене

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд в Курске отправил в СИЗО российскую гражданку, которую военные обнаружили возле позиций ВСУ, ей предъявили обвинения в покушении на государственную измену.

    Военнослужащие разведгруппы задержали подозреваемую в 100 метрах от позиций украинских подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    По данным следствия, женщина в июле 2023 года познакомилась через интернет с украинским военным, участвующим в вооруженном конфликте с Россией. Он предложил ей вступить в украинское военное формирование и участвовать в боевых действиях против России. Она согласилась.

    После этого россиянка на автомобиле и пешком добралась до участка границы, где пыталась ее незаконно пересечь. ВС России засекли ее с беспилотника. Местоположение и названия населенных пунктов не раскрываются.

    Обвиняемой вменяют покушение на государственную измену и попытку незаконного пересечения государственной границы. Сейчас она находится в СИЗО. В деле фигурируют также поддельные документы, включая свидетельства о рождении.

    В июле ФСБ задержала гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельную бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.

    До этого в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    10 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Военкор объяснил, как Европа использует сбитые над Польшей беспилотники

    Военкор Коц: Шум вокруг сбитых над Польшей дронов нужен европейцам, чтобы повлиять на Трампа

    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейцы с помощью шумихи вокруг якобы сбитых дронов над польской территорией пытаются повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы объявить бесполетную зону над Украиной, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Варшава в последние несколько дней сделала несколько интересных действий, она официально закрыла границы с Белоруссией якобы из-за российско-белорусских учений «Запад-2025», написал Коц в своем Telegram-канале.

    Теперь же над польской территорией якобы сбили некие воздушные цели, обломки которых никому так и не показали.

    «В принципе, не сомневаюсь, что это будут обломки «Гераней». Их по Украине тонны валяются и привезти пару сотен килограммов полякам, чтобы те потрясли ими на пресс-конференции, не составляет труда», – указал военкор.

    Он напомнил, что польский премьер Дональд Туск уже объявил уничтоженные аппараты российскими.

    Коц предположил, что вскоре следует ожидать разговоры о введении бесполетной зоны над украинской территорией. Инициатором подобной риторики уже выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, указал военкор.

    Также украинский министр призвал укрепить ПВО самой Украины.

    Военкор провел параллели с другими инцидентами с падением дронов на территории третьих стран. В Эстонии также падал беспилотник, но это не вызывало никакой «аллергии», дроны залетали в Румынию, но там «не сильно парились».

    Теперь же европейцы, по словам Коца, придумали, как повлиять на Трампа.

    «Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!» – описал воззвания европейских политиков военкор.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов. По его словам, это были российские беспилотники.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    9 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США

    Политолог Шеслер: Киев закрыл глаза на убийство украинки в США

    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    @ IRYNA ZARUTSKA/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и мировое заукраинство пытаются замолчать убийство украинской беженки в Северной Каролине. Ведь в противном случае всем станет очевидно, что «град на холме» – на самом деле крайне опасная территория, на которой преступления стали совершенно обыденным явлением, и до этого страну довела Демпартия, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в убийстве украинки бездомным в США.

    «Отсутствие реакции со стороны властей Украины и мирового заукраинства на убийство Ирины Заруцкой в США объяснимо и в каком-то смысле даже не вызывает удивления. Дело в том, что Киев и либеральную прессу, которые закрыли глаза на произошедшее, идеологически и финансово поддерживают демократы. Лоббисты из Демпартии продвигают военную помощь ВСУ», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    При этом текущее положение дел внутри Штатов – разгул бандитизма, рост преступности – следствие политики «партии осла», добавила собеседница, напомнив о движении Black Lives Matter (BLM), которое «фактически сделало безнаказанными рецидивистов и злоумышленников».

    Украинская власть пытается замолчать эпизод в Северной Каролине, ведь в ином случае они распишутся в показаниях против своих покровителей. «Всем станет очевидно, что "благословенное американское государство", "град на холме" – на деле крайне опасная территория, на которой убийство, ограбление или изнасилование стали обыденным явлением», – акцентировала эксперт.

    «Если бы украинку убили в другой стране, то офис Владимира Зеленского "поднял бы на щит" случившееся», – считает аналитик. По ее мнению, то, что сейчас киевские власти и либеральные СМИ закрыли глаза на преступление, глобально не повлияет на восприятие Украины в мире.

    «Да, Дональд Трамп использует эпизод в своей политической борьбе с демократами. Но на Банковой уповают на поддержку Демпартии. Украина как была, так и останется в глазах ряда западных стран якобы несчастной жертвой», – заключила Шеслер.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ответственность за убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в американском городе Шарлотт несут демократы, которые «отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Он отметил, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.

    «Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы!» – подчеркнул глава Белого дома. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который тоже претендует на пост сенатора от Северной Каролины.

    Трамп также задался вопросом о том, почему средства массовой информации не возмущаются произошедшим. Примечательно, что на сайте The New York Times сюжетов по запросу «Ирина Заруцкая» не оказалось. На этом фоне сын президента США Трамп-младший назвал «клоунами» тех пользователей, которые в профилях ставят украинские флаги, но не комментируют убийство украинки.

    Напомним, убийство 23-летней украинской беженки произошло в общественном транспорте. Из видеозаписи, опубликованной властями, следует, что девушку без видимой причины зарезал в поезде сидевший за ней темнокожий мужчина. Преступник был арестован на следующей станции. Им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший, бездомный рецидивист, уже сидевший в тюрьме за насильственные преступления.

    Мэр Шарлотта, демократ Вай Лайлс, выступила против широкого распространения видео с убийством девушки. Она рассказала о проблемах убийцы с психическим здоровьем. Пользователи соцсетей сочли это попыткой принизить ответственность преступника в связи с его цветом кожи, пишет Newsweek.

    9 сентября 2025, 22:23 • Новости дня
    Каллас при полупустом зале Европарламента рассказала о поддержке Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила в Европарламенте с докладом о том, как ЕС помогает Украине деньгами и не только. Судя по фото с этого мероприятия, желающих слушать это с каждым разом становится все меньше – в зале пустовала большая половина мест.

    «Европейский союз и наши государства-члены предоставили почти 169 млрд евро финансовой поддержки с начала 2022 года. Это включает более 63 млрд евро военной поддержки Украине. Только в этом году государства – члены ЕС предоставят больше, чем когда-либо прежде – на сегодняшний день 25 млрд евро. На данный момент они также предоставили 80% от запланированных двух млн патронов. Мы планируем достичь 100% к октябрю», – объявила она в начале выступления.

    Каллас также сообщила, что Европейский союз уже подготовил около 80 тыс. украинских военнослужащих и собирается изменить мандат Миссии ОБСЕ на Украине, чтобы проводить обучение военных по своим стандартам на территории Украины.

    «Мы продолжим укреплять оборонную промышленность Украины, в том числе помогая Украине производить больше военной техники в Европейском союзе. ЕС уже активно призывает государства-члены объединиться с Украиной, чтобы поддержать их и перенять ее военный опыт», – отметила Каллас.

    Она пообещала Украине вооружение, технику и кредиты, напомнив слушателям ее доклада, что «безопасность Украины – это безопасность европейцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева. Кая Каллас раскрыла план Евросоюза по так называемым гарантиям безопасности для Киева. А глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины.

    10 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью над белорусским воздушным пространством зафиксировали и сбили несколько беспилотников, нарушивших границу республики, сообщил начальник генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

    «Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – сообщил Муравейко, передает ТАСС.

    По его словам, дроны потерялись из-за воздействия средств РЭБ в ходе обмена ударами между Россией и Украиной.

    Муравейко также сообщил, что Белоруссия оповестила военных Польши и Литвы о приближении неизвестных летательных аппаратов к их границам. Белорусские военные и военные соседних стран с 23.00 до 4.00 обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке.

    Кроме того, польская сторона ночью сообщила Минску о приближении к белорусской границе неопознанных БПЛА с территории Украины.

    Муравейко отметил, что обмен информацией между странами способствовал укреплению мер доверия и безопасности в регионе. Белоруссия намерена продолжать выполнение обязательств по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    10 сентября 2025, 10:09 • Новости дня
    Туск назвал сбитые над Польшей беспилотники российскими
    @ IMAGO/GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Польши Дональд Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

    Дональд Туск заявил, что над территорией Польши были сбиты дроны, которые, по его словам, представляют опасность и являются российскими, передает РИА «Новости».

    Туск подчеркнул, что подобное произошло впервые на территории страны – члена НАТО, однако каких-либо подтверждений российской принадлежности дронов он не представил.

    Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Варшаве Сергей Андреев отмечал, что польские обвинения в адрес Москвы относительно нарушений воздушного пространства Польши не подкрепляются доказательствами.

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Позже бывший президент Польши Анджей Дуда признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство Польши.

    Оперативное командование польских вооруженных сил заявляло, что аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин временно ограничивали свою работу из-за незапланированной активности польских и союзных самолетов.

    В среду власти Киева призвали страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над территорией Украины.

    10 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше

    Военный эксперт Кнутов: Инцидент с БПЛА в Польше – провокация Украины с целью втянуть НАТО в конфликт

    Эксперт указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с БПЛА в Польше будет раскручен Западом как «агрессия» России. На этом фоне активизируется дискуссия о санкционных мерах против Москвы и усиления поддержки ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушные границы Польши.

    «История с дронами в воздушном пространстве Польши – это продуманная и подготовленная провокация сродни катастрофе малайзийского Boeing или Буче. Дело в том, что в ситуации, в которой сейчас находится украинская армия, Киеву необходимо открытое вмешательство войск Североатлантического альянса. Инцидент с БПЛА используется как повод», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что Варшава уже обсуждает применение статьи четыре договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками. По прогнозам собеседника, события с проникновением беспилотников на территорию Польши «будут раскручены как «агрессия» России». Следовательно, активизируется дискуссия о мерах против Москвы. «Так, инцидент, вероятно, поспособствует принятию новых антироссийских санкций», – допускает Кнутов.

    «Кроме того, члены НАТО заявят о необходимости ускорить процессы милитаризации. Они также могут запустить вопросы, связанные с военной помощью ВСУ», – рассуждает эксперт. Нельзя исключать, что результатом нынешней провокации станет решение «коалиции желающих» о вводе войск на территорию Украины. «Возможно, на это и был расчет Киева и его покровителей в Евросоюзе», – отметил аналитик.

    На этом фоне примечательно заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о необходимости установить фактически режим закрытого неба. «Это желание руководства страны продиктовано тем, что противовоздушная оборона дырявая и не справляется с той интенсивностью ударов, которые наносят ВС России. Чтобы это изменить, в Киеве стремятся втянуть НАТО в военный конфликт», – указал Кнутов, посчитав, что альянс не пойдет на это.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что Варшава в последние несколько дней предприняла несколько интересных действий. Накануне польские власти официально закрыли границы с Белоруссией и призвали всех своих граждан в срочном порядке покинуть эту страну – причина якобы в учениях «Запад-2025».

    «Сегодня на территорию Польши залетают какие-то НЛО, которые сбивает ПВО, но обломков никому не показывают. … Завтра, видимо, надо ждать разговоров о введении бесполетной зоны над Украиной», – написал он в своем Telegram-канале. По оценкам Коца, информационный шум носит сугубо политический характер.

    «Беспилотник, упавший в Эстонии, такой «аллергии» не вызвал. Ранее дроны залетали, например, в Румынию, и там не сильно парились по этому поводу. Украинская ракета и вовсе угробила двух польских трактористов – и ничего. Похоже, европейцы придумали, как повлиять на Дональда Трампа. Русские атакуют! Европа в опасности! Дональд, проснись, они фигеют!», – иронично указал военкор.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «российскими» беспилотники, которые ночью нарушили воздушное пространство страны. Впрочем, никаких доказательств этому он не привел. По словам политика, военные сбили дроны, «которые представляли прямую угрозу». Туск отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками по НАТО и генсеком альянса Марком Рютте.

    В среду оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности. Из-за обнаружения беспилотников работу приостановили четыре польских аэропорта – два в Варшаве и по одному в Жешуве и Люблине.

    Ведомство позднее отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию республики. Представитель полиции Анджей Фийолек сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки Влодавского повята Люблинского воеводства. По его словам, пострадавших нет, но крыша здания и автомобиль, стоявший рядом с ним, были повреждены. Также обломки дрона были обнаружены в населенном пункте Чоснувка.

    Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности, по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них. По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент как «атаку».

    Тем не менее активизировались некоторые «ястребы». Так, американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли. А еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на востоке Евросоюза, чтобы обезопасить страны от нарушения воздушного пространства, передает РИА «Новости».

    Польша и прежде обвиняла Россию в нарушениях своего воздушного пространства. В 2022 году на польской территории вблизи границы с Украиной упали снаряды, и изначально Варшава заявляла, что это российское вооружение. Анджей Дуда, занимавший на тот момент пост президента Польши, признал, что речь, вероятнее всего, шла об украинских ракетах для комплекса С-300, что подтвердили эксперты по опубликованным фотографиям обломков.

    10 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Зеленский потребовал наказать Россию за беспилотники над Польшей
    @ IMAGO/Aaron Schwartz/Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона якобы виновна в запуске дронов над польской территорией, поэтому против нее необходимо предпринять дополнительные меры, заявил Владимир Зеленский.

    На территорию Польши было нацелено не менее восьми ударных беспилотников, что является «чрезвычайно опасным прецедентом для Европы» и «очередным витком эскалации», заявил Зеленский, передает «Газета.Ru».

    Зеленский подчеркнул, что Россия должна «ощутить последствия» за свои действия, а пауза в санкциях затянулась слишком надолго.

    По словам главы киевского режима, отсрочка введения ограничительных мер против России и ее союзников только усилит жестокость ударов.

    Ранее польский премьер Польши Дональд Туск сказал генсеку НАТО Марку Рютте об уничтожении над польским воздушным пространством нескольких дронов. В Польше также временно ограничивали работу двух аэропортов.

    Позже Туск заявил, что якобы сбитые дроны были российскими.

    Киевский режим призвал натовские страны перехватывать дроны и ракеты над территорией Украины.

    10 сентября 2025, 03:12 • Новости дня
    Рэпер Тимати ответил объявившей его в розыск СБУ

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил Украинской службе безопасности (СБУ), которая объявила его в розыск силами министерства внутренних дел Украины, цитатой из одного своего трека.

    «СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», – написал он в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Так артист строкой из трека «В клубе» поиронизировал над попытками украинских властей навязать ему уголовное преследование за якобы злостное совершение преступлений против безопасности Украины.

    К примеру, в июне СБУ инициировала уголовное преследование Юнусова за посещение Донбасса. А 8 сентября стало известно, что СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати.


    10 сентября 2025, 11:11 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины на «репарации» от России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не собирается отбирать замороженные российские активы, но применяет их для кредитов киевскому режиму под гарантии российских «репараций», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Сами активы останутся нетронутыми, а риски по кредиту лягут на страны ЕС, сказала глава Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Украина будет погашать кредит только после того, как Россия «выплатит репарации», добавила она.

    Средства, полученные сейчас, помогут Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе, пояснила фон дер Ляйен.

    Странам ЕС, по ее словам, нужно ускорить работу над механизмом финансирования военной поддержки Киева на основе замороженных российских активов.

    Также глава ЕК объявила о новом военном кредите для Украины в 6 млрд евро на совместную разработку беспилотников и создание технологического альянса с Украиной.

    Ранее ЕС решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов. До этого Канада передала на Украину 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Бельгийские власти выразили готовность работать с замороженными российскими активами только при условии коллективной юридической ответственности Евросоюза.

    10 сентября 2025, 04:58 • Новости дня
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    FT: Трамп потребовал от ЕС пошлин до 100% против Индии и КНР из-за России
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам трех чиновников, знакомых с ситуацией, президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Трамп выдвинул это беспрецедентное требование после того, как во вторник по телефону связался с высокопоставленными чиновниками США и ЕС, собравшимися в Вашингтоне, чтобы обсудить способы увеличения экономических издержек войны для Москвы.

    «Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас», – приводит Financial Times (FT) слова одного из американских чиновников.

    По словам второго информатора, Вашингтон готов «зеркально» ответить на любые тарифы на товары из Китая и Индии, введенные ЕС, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из обеих стран.

    Предложение Трампа прозвучало на фоне недовольства в Белом доме сложностью заключения мирного соглашения и все более агрессивными воздушными атаками России на Украину.

    «Президент выступил сегодня утром, и, по его мнению, очевидный подход заключается в том, чтобы ввести жесткие пошлины и сохранять их до тех пор, пока китайцы не согласятся прекратить покупать нефть. На самом деле, есть не так много других мест, куда можно поставлять нефть», – сказал чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, норвежские власти решили снизить потолок цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести санкционные правила в соответствие с мерами Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить санкционное давление на страны, которые продолжают закупать у России газ и нефть.

    10 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Заявления Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку в ДНР оказались фейком

    Источник в МО опроверг слова Зеленского об ударе по мирным жителям в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР оказались фейком, который разоблачили в Telegram-канале «Война с фейками» и в Минобороны России.

    «Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», – говорится в посте с фотодоказательствами и объяснениями неправдоподобных обвинений Зеленского.

    По данным источника ресурса в Минобороны, ВС России в указанный Зеленским день не наносили ударов по поселку. Последний удар ВКС России в этом районе наносили  ночью 7 сентября, но не по населенному пункту, а ближе к расположенной почти на линии боевого соприкосновения соседней Новоселовке.

    Кроме того, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам. Удалось найти даже конкретное дерево, около которого, по утверждениям украинской стороны, упала бомба.

    «Демонстрируемая воронка по своей форме и размеру не соответствует таковой от падения реальной авиабомбы. Самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, которая содержит в себе около 200 кг взрывчатки. При падении подобный боеприпас наносит несопоставимо большие разрушения», – сказано в объяснении разоблачителей фейков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Daily Mail сообщила, что команда Владимира Зеленского распространяла фейковую информацию в репортаже Financial Times о разговоре в Киеве с главой Минфина США Скоттом Бессентом.

    10 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    Орбан заявил о «финансовых кандалах» ЕС из-за помощи Украине
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл цель брюссельской элиты по продвижению идеи совместного долга ради помощи Украине.

    «Брюссельская элита продвигает идею совместного долга, чтобы лишить страны их суверенитета и втянуть нас в объединение с Европейскими Штатами. Они хотят использовать войну в Украине как предлог для того, чтобы заковать всех нас в финансовые кандалы», – написал он в соцсети Х.

    Орбан добавил, что смотреть европейцам следует не только на поле боя, но и на будущее Европы.

    Венгерский премьер отметил, что Брюссель пытается ускорить вступление Украины в ЕС, игнорируя критерии и экономические последствия.

    «Однако депутаты Европарламента ясно дают понять: расширение не может основываться на лицемерии, двойных стандартах или принесении в жертву экономики Европы. Мы выступаем за суверенитет, справедливость и мир», –  подчеркнул политик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Он также выразил мнение, что без серьезных перемен следующий семилетний бюджет может стать для Евросоюза завершающим.

    10 сентября 2025, 09:06 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утром в среду силы Черноморского флота России поразили украинский беспилотный катер в акватории Черного моря, сообщило российское Минобороны.

    Безэкипажный катер уничтожили около 7.10 мск, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Напомним, на побережье Новороссийска в среду включали сигнал тревоги, связанный с отражением атаки безэкипажных катеров.

    До этого жителей города предупреждали об угрозе атаки безэкипажных катеров.

    10 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    Киев призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной
    Киев призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соседним с Украиной государствам Североатлантического альянса следует использовать свои средства противовоздушной обороны для перехвата запущенных Россией воздушных целей, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    Сибига обратился к западным союзникам с призывом начать перехват всех воздушных целей и беспилотников, запускаемых Россией над Украиной, передает «Лента.ру».

    По словам министра, для коллективной безопасности Европы необходимо применять системы ПВО, размещенные в соседних странах, в том числе на территориях государств – членов НАТО, для уничтожения угрожающих объектов в украинском воздушном пространстве.

    Также он потребовал от западных стран усилить противовоздушную защиту Украины.

    Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что над польской территорией якобы уничтожили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство Польши.

    Оперативное командование польских вооруженных сил заявляло, что аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин временно ограничивали свою работу из-за незапланированной активности польских и союзных самолетов.

    Часть мира отказывается кормить США за свой счет

    Мир разделился на тех, кто продолжает за свой счет кормить США, и тех, кто больше не хочет этого делать. Индия активно подключилась к отказу спонсировать США вслед за Россией и Китаем. Последние снижают свои инвестиции в гособлигации США уже более десяти лет. Дели начал это делать позже, однако задолго до введения торговых пошлин Вашингтоном. Подробности

    Как Россия может наказать Финляндию за русофобию

    «Финны нацелены на установление контроля над Северным морским путем и акваторией Балтики». Такими словами политологи оценивают резко выросший уровень агрессивности когда-то нейтрального соседа России, объясняют его причины и дают советы о том, что Россия способна этому противопоставить. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Убийство украинки доказывает равнодушие США к Украине

    «Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы», провозгласил президент США Дональд Трамп. Он имел в виду трагедию, разыгравшуюся в Северной Каролине: черный сумасшедший зарезал украинскую беженку. Почему же целый пласт американских элит, СМИ и даже украинские власти оказались равнодушны к этому преступлению? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

