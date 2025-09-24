Россия выразила протест Молдавии из-за отказа в аккредитации наблюдателей на выборы

Tекст: Валерия Городецкая

Российская сторона выразила решительный протест главе молдавской дипмиссии в связи с тем, что власти Молдавии отказались аккредитовать российских представителей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также были отклонены заявки членов Общественной палаты России на получение статуса международных наблюдателей на парламентских выборах в Молдавии, которые пройдут 28 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что такой шаг со стороны Кишинева является грубым нарушением международных обязательств республики, включая Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года и Конвенцию СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Там добавили, что эти действия несовместимы с декларируемыми Кишиневом демократическими ценностями и расцениваются как проявление антироссийского курса.

МИД России также отметил, что отказ в аккредитации наблюдателей серьезно подрывает доверие к легитимности предстоящих выборов и прозрачности процедуры голосования в Молдавии. Ведомство намерено поставить этот вопрос перед руководством БДИПЧ и обсудить его на заседаниях директивных органов ОБСЕ.

Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о неуверенности Кишинева в итогах выборов.