Песков заявил о желании американских корпораций вернуться в Россию

Песков сообщил о заинтересованности западных корпораций в реинкарнации в России

Tекст: Вера Басилая

Песков прокомментировал сообщения о возможном возвращении американской нефтяной компании ExxonMobil в Россию, отметив, что это не единственная западная компания, проявляющая интерес к российскому рынку, передает радио РБК.

«Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать свое присутствие на российском рынке», – заявил Песков.

Он добавил, что американский бизнес мог бы получить значительные выгоды от торгово-экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами.

Песков подчеркнул, что российские власти готовы к возвращению иностранных компаний, и добавил, что подход России к этому вопросу хорошо известен западным партнерам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности видеть европейские компании на российском рынке.

Путин исключил возможность предоставления для них особых условий при возвращении.

Глава государства отметил, что западные политические круги оказывали давление на бизнес, в результате чего компании покинули Россию.