ОСК: Реновация «Северной верфи» откроет путь новым морским платформам

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ОСК после реновации «Северной верфи» сможет разработать унифицированную платформу для строительства морских судов, сообщает ТАСС.

Пучков заявил: «Пока «Северная верфь» не будет реновирована, мы можем, конечно, сейчас разработать морскую [унифицированную] платформу. Но реализовывать это мы будем в тот момент, когда «Северная верфь» заработает по-новому». По его словам, запуск платформы ожидается к концу 2028 – началу 2029 года, чтобы заранее проработать проект с клиентами.

Пучков подчеркнул, что платформа не будет обязательной для всех типов судов –, например, ледоколы по такой схеме строиться не будут, речь идет преимущественно о торговом флоте. Ранее ОСК уже представила подобную платформу для судов типа река – море, универсальных сухогрузов, контейнеровозов и танкеров на выставке «Нева-2025».

Он сообщил также, что по итогам 2025 года выручка ОСК может превысить 400 млрд рублей. Пучков отметил, что корпорация второй год подряд рассчитывает показать положительный финансовый результат, однако у ОСК все еще есть убыточные предприятия, и окончательные итоги года объявят позже.

Пучков добавил, что корпорация рассматривает возможность строительства круизных лайнеров, аналогичных плавучим трехзвездочным гостиницам. Он пояснил, что ведутся переговоры с заказчиками о расширении линейки пассажирских судов за счет более доступных лайнеров, если позволит спрос. Сейчас ОСК продолжает работу над круизными лайнерами «Карелия», а также над катамаранами «Котлин» и «Сомерс», которые востребованы бизнесом.

Завершение строительства четырехпалубного круизного лайнера «Владимир Жириновский» запланировано на 2025 год. Судно строится на заводе «Лотос» как плавучая гостиница на 310 пассажиров и 90 членов экипажа. По словам Пучкова, проект перенесли для достройки на северо-западную верфь, и хотя есть амбиции завершить работы в этом году, вероятнее всего, лайнер будет сдан в следующем году.

