На «Северной верфи» решили построить уникальный сухой док для судов

Глава «Северной верфи» Волегов анонсировал строительство уникального крытого сухого дока

Tекст: Мария Иванова

На судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге построят уникальный сухой крытый док, которому пока нет аналогов в России, передает РИА «Новости».

Как сообщил врио генерального директора предприятия Василий Волегов, высота нового дока составит 100 метров, а используемые краны смогут поднимать от 900 до 1000 тонн. Такой док позволит строить суда в любых погодных условиях без остановки производственного цикла.

Волегов подчеркнул, что генеральный план модернизации уже разработан, и все работы будут вестись поэтапно, чтобы не останавливать предприятие. Параллельно стартует проектирование и само строительство нового объекта. По словам Волегова, «Северная верфь» станет площадкой для судов, которые ранее в России не строились.

В рамках соглашения между Объединенной судостроительной корпорацией и правительством Петербурга на модернизацию завода направят не менее 300 млрд рублей. После завершения работ предприятие сможет строить суда длиной до 350 метров и шириной до 60 метров: танкеры Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы, а также суда спасательного, научного и рыболовного назначения.

Гендиректор ОСК Андрей Пучков ранее отмечал, что модернизация не помешает выполнению текущих заказов, а запуск судостроения на новых мощностях ожидается в 2028 году. Полностью модернизация «Северной верфи» завершится к 2030 году.

Напомним, в конце августа Михаил Ненюков завершил работу на посту генерального директора «Северной верфи» из-за перехода на новое место работы. Г

