При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.21 комментарий
На «Северной верфи» решили построить уникальный сухой док для судов
Глава «Северной верфи» Волегов анонсировал строительство уникального крытого сухого дока
Судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге начнет строительство уникального крытого сухого дока высотой 100 метров в рамках масштабной модернизации предприятия, сообщил врио генерального директора верфи Василий Волегов.
На судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге построят уникальный сухой крытый док, которому пока нет аналогов в России, передает РИА «Новости».
Как сообщил врио генерального директора предприятия Василий Волегов, высота нового дока составит 100 метров, а используемые краны смогут поднимать от 900 до 1000 тонн. Такой док позволит строить суда в любых погодных условиях без остановки производственного цикла.
Волегов подчеркнул, что генеральный план модернизации уже разработан, и все работы будут вестись поэтапно, чтобы не останавливать предприятие. Параллельно стартует проектирование и само строительство нового объекта. По словам Волегова, «Северная верфь» станет площадкой для судов, которые ранее в России не строились.
В рамках соглашения между Объединенной судостроительной корпорацией и правительством Петербурга на модернизацию завода направят не менее 300 млрд рублей. После завершения работ предприятие сможет строить суда длиной до 350 метров и шириной до 60 метров: танкеры Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы, а также суда спасательного, научного и рыболовного назначения.
Гендиректор ОСК Андрей Пучков ранее отмечал, что модернизация не помешает выполнению текущих заказов, а запуск судостроения на новых мощностях ожидается в 2028 году. Полностью модернизация «Северной верфи» завершится к 2030 году.
Напомним, в конце августа Михаил Ненюков завершил работу на посту генерального директора «Северной верфи» из-за перехода на новое место работы. Г
Ранее гавнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую государственную программу вооружений.